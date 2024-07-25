Новая дата

Илон Маск, как известно, прогнозировал, что Tesla достигнет беспилотного вождения "до конца года", начиная с 2019 года. В последнее время генеральный директор был более осторожным в отношении этих прогнозов, но все же снова взялся за старое во время телефонной конференции после обнародования финансовых результатов Tesla за второй квартал 2024 года.

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Сейчас автомобили Tesla с пакетом Full Self-Driving (FSD) в Северной Америке используют то, что Tesla называет "контролируемым полным самоуправляемым вождением". Эта система автоматически выполняет все задачи, связанные с управлением, но она далека от совершенства, а потому требует от водителей постоянного внимания и готовности взять управление на себя в любой момент.

Это часто становится причиной аварий, ведь водители, обманутые названием и обещаниями, постоянно отвлекаются от дороги, и не успевают даже схватиться за руль в опасных ситуациях.

Tesla обещает, что в конечном итоге все же сделает это самоуправляемое вождение, не требующее контроля, с помощью обновления программного обеспечения. Но сначала регуляторы должны одобрить это, проверив безопасность.

Поэтому 23 июля Маск заявил, что считает, будто компания имеет некоторые шансы достичь цели в этом году, но если нет, то он "будет удивлен", если этого не произойдет в следующем году. Таким образом, новая крайняя дата выхода полноценного автопилота от Tesla – это конец 2025 года.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Большие мечты

Генеральный директор уверен, что компания сможет доказать регуляторам, что FSD Tesla безопаснее, чем люди-водители, а потому они одобрят систему для беспилотного вождения. После этого производитель сможет включить эту функцию в существующих автомобилях по крайней мере для Северной Америки. О Европе и Азии пока речь не идет, но компания активно работает и в этом направлении.

Как и всегда, к этим словам Илона Маска следует относиться с некоторым скепсисом, как показывает история.