Что делают владельцы Tesla

Суть хитрости заключается в размещении мокрого полотенца вокруг разъема Supercharger и штепселя зарядки, который засовывается в гнездо. Логика этого процесса до конца непонятна, но пользователи электрокаров убеждены, что это действительно ускоряет процесс зарядки.

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Этот "лайфхак" продвигают многие владельцы Tesla, а некоторые люди в интернете даже проводят тесты, показывая, что это работает. Например, страница Out of Specs в соцсети X Илона Маска опубликовала сообщение, в котором утверждает, что ее тестировщики смогли увеличить скорость заряда с 58 киловатт до 119 киловатт:

"Еще один экстремальный тест нагнетателя с мокрой тряпкой. Подключили к сети с 2% SoC – повысили мощность до 147 кВт, как обычно, и снизили до 58 кВт с помощью теплового дросселирования на 34%. Похлопал по нему мокрой тряпкой комнатной температуры, и он снова поднялся до 119 кВт, где достиг предела внутреннего профиля заряда. Удивительно", – говорится в публикации.

Это может быть опасно

Компания Tesla отреагировала на эту тенденцию четким предупреждением: "Размещение мокрой ткани на ручке кабеля Supercharger не увеличивает скорость зарядки и мешает работе температурных мониторов, создавая риск перегрева или повреждения. Пожалуйста, воздержитесь от этого, чтобы наши системы могли работать должным образом и выявлять настоящие проблемы с зарядкой".

Терморегулирование является важной частью быстрой зарядки. Отправка тока высокого напряжения через маленькие кабели создает много тепла. Может казаться хорошей идеей помочь терморегуляции с помощью мокрого одеяла, но мокрое одеяло не может ничего сделать против такого тепла. Оно лишь нарушает работу термодатчиков на разъеме и заставляет систему считать, что она может пропускать больше тока. Это может быстро стать опасным.

Поэтому если вы владеете одной из автомобилей Tesla, лучше воздержитесь от этого "лайфхака", чтобы не повредить зарядный кабель или автомобиль, а в худшем случае – получить травмы лично.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.