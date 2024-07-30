Что произошло

Как можно увидеть в заметке владельца машины, гараж имеет нечто похожее на шкафы, которые прикреплены к потолку и имеют размер около половины высоты помещения. Это означает, что под ними еще достаточно много пустого места, которое датчики автомобиля, расположены на высоте его кузова, фиксируют как пространство без препятствий.

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Водитель Tesla Model Y Тито Родригес использовал функцию Summon от Tesla, чтобы дистанционно заехать задним ходом на место для парковки. Но поскольку датчики машины сканируют пространство на своей высоте, они не увидели секцию шкафов наверху. В результате автомобиль продолжал двигаться задним ходом, считая, что заезжает на свободное от каких-либо объектов место. Очень быстро заднее стекло встретилось со шкафами. Теперь владелец Tesla может потерять тысячи долларов на ремонт. Кроме этого, как отмечается, был поврежден люк.

Владелец говорит, что это может быть его вина

Функция Summon является весьма полезной для владельцев Tesla, и мы уже много раз видели замечательные примеры ее работы, когда она парковала машину в таких местах, в которых человек вряд ли бы справился. Однако компания всегда предупреждает, что есть вещи, которые следует сделать перед ее использованием, главным образом, включить клиренс бампера, чего Родригес, похоже, не сделал.

Установите расстояние, на котором вы хотите, чтобы Summon остановился от обнаруженного объекта (например, вы можете захотеть, чтобы Summon остановился в нескольких сантиметрах от стены гаража). Обратите внимание, что это расстояние применяется только к объектам, которые Summon обнаруживает непосредственно перед Model Y при движении вперед или непосредственно за Model Y при движении задним ходом,

– говорится в правилах пользования функцией.

По словам Родригеса, все это может быть его виной. В ответах пользователь указал, что при использовании функции Summon вы должны остановить ее, как только автомобиль окажется в нужном вам положении, на что Родригес ответил: "Буквально за день до инцидента я изменил настройки, чтобы не удерживать кнопку на телефоне. Поэтому после этого я вызвал ее первый раз и ушел. Я случайно нажал ее еще раз, и все, что услышал — это большой хлопок".

Кроме случайного вызова автомобиля, Tesla даже предупреждает о подобных ситуациях, когда с потолка свисает что-то низкое. Поэтому, похоже, владелец автомобиля не может рассчитывать то, что сможет как-то засудить компанию за то, что ее машины не обнаруживают объекты выше бампера, и получить компенсацию.

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