Как работала навигационная система "Титана"

Антонелла Уилби описала, как на самом деле работала система акустического позиционирования подводной лодки с ультракороткой базовой линией (USBL), которая использует сонарные сигналы для измерения скорости, положения и глубины. Вместо того, чтобы автоматически передавать данные позиционирования в картографическое программное обеспечение, Уилби говорит, что координаты субмарины записывались от руки в блокнот, а затем так же вручную вводились в электронную таблицу Excel, пишет The Verge. Только после этого информация попадала в картографическое программное обеспечение. Это был сложный и долгий процесс.

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Мы пытались делать это каждые пять минут, но это было очень много работы,

– говорит Антонелла Уилби.

Как сообщается, Уилби не скрывала своего недовольства перед руководством, и даже прямо называла такой способ осуществлять навигацию "идиотским". Но после этого ее уволили. Она работала над собственной навигационной системой, но у нее не хватило времени.

Это далеко не единственный случай пренебрежения безопасностью:

Впоследствии после катастрофы мы узнали, что "Титан" использовал для управления беспроводной геймпад Logitech, при чем очень устаревшей модели.

Кроме того, для герметизации корпуса было использовано авиационное углеродное волокно, у которого закончился срок годности.

На прошлой неделе другой бывший работник OceanGate, доктор Стивен Росс, сообщил на слушаниях, что за несколько дней до катастрофы, которая убила основателя и главу компании Стоктона Раша и еще четырех человек, субмарина врезалась в стартовую платформу и перевернулась вверх ногами вместе с пассажирами. Росс говорит, что ему неизвестно ни о каких расследованиях этого инцидента. Он не знает, проводились ли проверки того, пострадал ли корпус лодки в результате этого столкновения.

Согласно другим показаниям бывшего директора по морским операциям OceanGate Дэвида Лохриджа, который сопровождал Раша в путешествии 2016 года, генеральный директор случайно погнул опоры подводной лодки после того, как неправильно отделился от своего носителя. Он даже въехал в дно океана, в результате чего опоры застряли под металлической панелью и экипажу пришлось просить о помощи. После этой миссии отношения Раша и Лохриджа резко ухудшились, и глава компании быстро уволил своего помощника.

Антонелла Уилби также вспомнила, что слышала оглушительный взрыв, когда "Титан" всплыл после погружения в 2022 году, который был достаточно громким, чтобы его можно было услышать над поверхностью океана.

Подобные шумы слышал и Стивен Росс, однако Стоктон Раш продолжал уверять всех, что бояться нет причин, а когда его спрашивали, сколько циклов субмарина может продержаться, прежде чем ей понадобится реконструкция, отвечал: "Бессрочно".

Часть подводного аппарата Titan, найдена на дне океана: видео

Слушания продолжаются

Процесс до сих пор продолжается, раскрывая все больше деталей катастрофы и того, что ей предшествовало. Они начались в понедельник, 16 сентября и привлекли береговую охрану, которая проводила поиски обломков, и работников и бывших подрядчиков OceanGate.

Чем больше мы узнаем о событиях, которые привели к катастрофе, тем больше раскрывается случаев абсолютного пренебрежения безопасностью со стороны Стоктона Раша. Хотя окончательный вывод сделает суд, пока все выглядит так, что именно это сыграло главную роль в трагедии, которая унесла жизни пяти человек.