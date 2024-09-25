Як працювала навігаційна система "Титана"
Антонелла Вілбі описала, як насправді працювала система акустичного позиціонування підводного човна з ультракороткою базовою лінією (USBL), яка використовує сонарні сигнали для вимірювання швидкості, положення і глибини. Замість того, щоб автоматично передавати дані позиціонування в картографічне програмне забезпечення, Вілбі каже, що координати субмарини записувалися від руки в блокнот, а потім так само вручну вводилися в електронну таблицю Excel, пише The Verge. Лише після цього інформація потрапляла до картографічного програмного забезпечення. Це був складний і довгий процес.
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Ми намагалися робити це кожні п'ять хвилин, але це було дуже багато роботи,
– каже Антонелла Вілбі.
Як повідомляється, Вілбі не приховувала свого невдоволення перед керівництвом, і навіть прямо називала такий спосіб здійснювати навігацію "ідіотським". Але після цього її звільнили. Вона працювала над власною навігаційною системою, але в неї не вистачило часу.
Це далеко не єдиний випадок нехтування безпекою:
- Згодом після катастрофи ми дізналися, що "Титан" використовував для керування бездротовий геймпад Logitech, при чому дуже застарілої моделі.
- Крім того, для герметизації корпусу було використано авіаційне вуглецеве волокно, у якого закінчився термін придатності.
- Минулого тижня інший колишній працівник OceanGate, доктор Стівен Росс, повідомив на слуханнях, що за кілька днів до катастрофи, яка вбила засновника й главу компанії Стоктона Раша та ще чотирьох людей, субмарина врізалася в стартову платформу й перевернулася догори ногами разом із пасажирами. Росс каже, що йому невідомо про жодні розслідування цього інциденту. Він не знає, чи проводилися перевірки того, чи постраждав корпус човна унаслідок цього зіткнення.
- Згідно з іншими свідченнями колишнього директора з морських операцій OceanGate Девіда Лохріджа, який супроводжував Раша в подорожі 2016 року, генеральний директор випадково погнув опори підводного човна після того, як неправильно відокремився від свого носія. Він навіть в'їхав у дно океану, в результаті чого опори застрягли під металевою панеллю і екіпажу довелося просити про допомогу. Після цієї місії стосунки Раша і Лохріджа різко погіршилися, і глава компанії швидко звільнив свого помічника.
Антонелла Вілбі також згадала, що чула оглушливий вибух, коли "Титан" сплив після занурення у 2022 році, який був досить гучним, щоб його можна було почути над поверхнею океану.
Подібні шуми чув і Стівен Росс, проте Стоктон Раш продовжував запевняти всіх, що боятися немає причин, а коли його запитували, скільки циклів субмарина може протриматися, перш ніж їй знадобиться реконструкція, відповідав: "Безстроково".
Частина підводного апарата Titan, знайдена на дні океану: відео
Слухання тривають
Процес досі триває, розкриваючи дедалі більше деталей катастрофи й того, що їй передувало. Вони почались у понеділок, 16 вересня й залучили берегову охорону, яка проводила пошуки уламків, та працівників і колишніх підрядників OceanGate.
Чим більше ми дізнаємося про події, які призвели до катастрофи, тим більше розкривається випадків абсолютного нехтування безпекою з боку Стоктона Раша. Хоча остаточний висновок зробить суд, наразі все виглядає так, що саме це зіграло головну роль у трагедії, яка забрала життя п'яти людей.