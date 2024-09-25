Як працювала навігаційна система "Титана"

Антонелла Вілбі описала, як насправді працювала система акустичного позиціонування підводного човна з ультракороткою базовою лінією (USBL), яка використовує сонарні сигнали для вимірювання швидкості, положення і глибини. Замість того, щоб автоматично передавати дані позиціонування в картографічне програмне забезпечення, Вілбі каже, що координати субмарини записувалися від руки в блокнот, а потім так само вручну вводилися в електронну таблицю Excel, пише The Verge. Лише після цього інформація потрапляла до картографічного програмного забезпечення. Це був складний і довгий процес.

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Ми намагалися робити це кожні п'ять хвилин, але це було дуже багато роботи,

– каже Антонелла Вілбі.

Як повідомляється, Вілбі не приховувала свого невдоволення перед керівництвом, і навіть прямо називала такий спосіб здійснювати навігацію "ідіотським". Але після цього її звільнили. Вона працювала над власною навігаційною системою, але в неї не вистачило часу.

Це далеко не єдиний випадок нехтування безпекою:

Згодом після катастрофи ми дізналися, що "Титан" використовував для керування бездротовий геймпад Logitech, при чому дуже застарілої моделі.

Крім того, для герметизації корпусу було використано авіаційне вуглецеве волокно, у якого закінчився термін придатності.

Минулого тижня інший колишній працівник OceanGate, доктор Стівен Росс, повідомив на слуханнях, що за кілька днів до катастрофи, яка вбила засновника й главу компанії Стоктона Раша та ще чотирьох людей, субмарина врізалася в стартову платформу й перевернулася догори ногами разом із пасажирами. Росс каже, що йому невідомо про жодні розслідування цього інциденту. Він не знає, чи проводилися перевірки того, чи постраждав корпус човна унаслідок цього зіткнення.

Згідно з іншими свідченнями колишнього директора з морських операцій OceanGate Девіда Лохріджа, який супроводжував Раша в подорожі 2016 року, генеральний директор випадково погнув опори підводного човна після того, як неправильно відокремився від свого носія. Він навіть в'їхав у дно океану, в результаті чого опори застрягли під металевою панеллю і екіпажу довелося просити про допомогу. Після цієї місії стосунки Раша і Лохріджа різко погіршилися, і глава компанії швидко звільнив свого помічника.

Антонелла Вілбі також згадала, що чула оглушливий вибух, коли "Титан" сплив після занурення у 2022 році, який був досить гучним, щоб його можна було почути над поверхнею океану.

Подібні шуми чув і Стівен Росс, проте Стоктон Раш продовжував запевняти всіх, що боятися немає причин, а коли його запитували, скільки циклів субмарина може протриматися, перш ніж їй знадобиться реконструкція, відповідав: "Безстроково".

Частина підводного апарата Titan, знайдена на дні океану: відео

Слухання тривають

Процес досі триває, розкриваючи дедалі більше деталей катастрофи й того, що їй передувало. Вони почались у понеділок, 16 вересня й залучили берегову охорону, яка проводила пошуки уламків, та працівників і колишніх підрядників OceanGate.

Чим більше ми дізнаємося про події, які призвели до катастрофи, тим більше розкривається випадків абсолютного нехтування безпекою з боку Стоктона Раша. Хоча остаточний висновок зробить суд, наразі все виглядає так, що саме це зіграло головну роль у трагедії, яка забрала життя п'яти людей.