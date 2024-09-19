Перше якісне відео

Варто зазначити, що ми вже бачили деяку відеозйомку ще у 2023 році, але тоді це були просто кадри під водою, які показували процес пошуку, на той момент іще безрезультатний. Запис, який оприлюднили тепер, вийшов на публіку вперше.

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На нових кадрах видно, як дистанційно керований транспортний засіб берегової охорони наближається до білого хвостового конуса підводного човна, виявляючи значні пошкодження: корпус тріснув, розійшовшись по центральному шву, дроти і трубки розкидані по дну океану.

Хвостовий конус підводного апарата Titan лежить на дні океану: відео

Нагадаємо, у цей понеділок розпочалися двотижневі слухання, під час яких офіційні особи розкрили нові похмурі подробиці катастрофи. Зараз, приблизно через 15 місяців після того, як п'ять пасажирів "Титану" були оголошені померлими, громадськість змогла побачити уламки підводного човна на глибині багатьох кілометрів під поверхнею.

Берегова охорона США повідомила, що виявила шокуючу кількість проблем з OceanGate, включаючи 70 неполадок в обладнанні та ще 22 проблеми додатково в різних сферах. Експерти вказали на низку причин, які могли призвести до вибуху підводного човна – від простроченого вуглецевого волокна до незвичної пігулкоподібної форми його корпусу.

Генеральний директор ігнорував проблеми

Насправді розслідування ще не закінчено, тож нові викриття продовжують надходити. Наприклад, той факт, що колишній генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, який загинув на борту "Титана", також розбив попередника "Титана", який отримав назву "Циклоп-1", у 2016 році, досліджуючи уламки корабля, що затонув у 1956 році біля узбережжя штату Массачусетс. Хоча тоді обійшлося без жертв, Раш проігнорував попередження про недоліки його конструкції та проблеми безпеки й навіть погрожував подати до суду на тих, хто хотів висловитися.

Згідно зі свідченнями колишнього директора з морських операцій OceanGate Девіда Лохріджа, який супроводжував померлого генерального директора в подорожі 2016 року, Раш випадково погнув опорні полози підводного човна після того, як неправильно відокремився від свого носія. Він навіть в'їхав у дно океану, в результаті чого полози застрягли під металевою панеллю.

Що ще гірше, через необережність Раша "Циклоп-1" застряг під уламками, які він досліджував. Як повідомляється, Раш сказав Лохріджу та іншим пасажирам на борту підводного човна, що вони застрягли, і покликав на допомогу. Екіпаж успішно витягнули.

Після цієї місії стосунки Раша і Лохріджа різко погіршилися, і глава компанії швидко звільнив свого помічника.