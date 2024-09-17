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Перше зображення підводного човна "Титан", що лежить на дні океану після його катастрофічного вибуху минулого року, було оприлюднене Береговою охороною США в понеділок, коли слідчі розпочали слухання у справі про трагедію.

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На фото, показаному в понеділок під час слухань, відламаний хвостовий конус підводного апарата лежить на дні Атлантичного океану. Цей шматок корпусу був відірваний від решти судна, його краї пошарпані, а поруч видно відірваний фрагмент судна.



Скриншот з відео пошукової команди, на якому видно підводний човен "Титан" після того, як він вибухнув / Фото Pelagic Research Services/U.S. Coast Guard

Уламки були знайдені в декількох сотнях метрів від місця падіння "Титаніка" після багатоденних пошуків, повідомили слідчі на слуханнях у Північному Чарльстоні, штат Південна Кароліна, які, як очікується, триватимуть до 27 вересня.

У своїй вступній презентації Морська слідча комісія заявила, що хвостовий конус та інші уламки були виявлені дистанційно керованим апаратом 22 червня минулого року, що є "переконливим доказом" того, що підводний човен зазнав катастрофічної імплозії — раптового внутрішнього обвалу (стискання корпусу і подальшого вибуху), спричиненого величезним тиском.

Жертви катастрофи

Це забрало життя Стоктона Раша, засновника і генерального директора компанії-оператора судна, бізнесмена Шахзади Давуда і його 19-річного сина Сулемана Давуда, авантюриста Геміша Хардінга і французького дайвера Поля-Анрі Наржоле.

Знайдені останки співпали з п'ятьма чоловіками на борту за ДНК, підтвердила в понеділок Морська слідча комісія.

У понеділок комісія викликала перших свідків, в тому числі колишніх співробітників компанії OceanGate, яка розробила і експлуатувала підводний човен.

Останнє повідомлення, яке відправив екіпаж

На слуханнях також було оприлюднено останні повідомлення з підводного апарата — всього за секунди до того, як він втратив зв'язок із надводним судном "Полярний принц". Екіпаж материнського корабля запитував інформацію про глибину і вагу підводного апарата під час занурення.

"Скинув два фунти", - йшлося у повідомленні "Титана" на материнський корабель, маючи на увазі вагу, яку міг скинути підводний апарат, сподіваючись повернутися на поверхню. Через кілька секунд "Титан" востаннє вийшов на зв'язок, подавши сигнал "усе гаразд" – судячи з усього, не словесний – і після цього зв'язок було втрачено назавжди.

Пошукова операція

Міжнародна пошуково-рятувальна місія розгорнулася в наступні дні у віддалених водах за кілька сотень миль на південний схід від Ньюфаундленду, Канада.

Рятувальники доклали зусиль, щоб приховати фрагменти, які піднімали з дна, але репортери таємно змогли сфотографувати деякі з них. Офіційно слідство чи компанія ніколи не публікували знімки.



Передня кришка субмарини "Титан" / Фото BBC



Відсік обладнання та антена / Фото BBC



Частина обшивки субмарини / Фото BBC

Як проходитимуть слухання

Слухання включатимуть "історичні події, що передували аварії, дотримання нормативних вимог, обов'язки та кваліфікацію членів екіпажу, механічні та структурні системи, реагування на надзвичайні ситуації та підводну індустрію", – повідомила Берегова охорона Канади.

Хоча головною метою суду є "розкриття фактів, пов'язаних з інцидентом", голова правління Джейсон Нойбауер визнав у понеділок, що перед групою також стоїть завдання виявити "неправомірну поведінку або недбалість з боку моряків, які мають відповідні повноваження".