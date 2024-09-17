Детали

Первое изображение подводной лодки "Титан", лежащей на дне океана после ее катастрофического взрыва в прошлом году, было обнародовано Береговой охраной США в понедельник, когда следователи начали слушания по делу о трагедии.

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На фото, показанном в понедельник во время слушаний, отломанный хвостовой конус подводного аппарата лежит на дне Атлантического океана. Этот кусок корпуса был оторван от остального судна, его края потрепаны, а рядом виден оторванный фрагмент судна.



Скриншот из видео поисковой команды, на котором видно подводную лодку "Титан" после того, как она взорвалась / Фото Pelagic Research Services/U.S. Coast Guard

Обломки были найдены в нескольких сотнях метров от места падения "Титаника" после многодневных поисков, сообщили следователи на слушаниях в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина, которые, как ожидается, продлятся до 27 сентября.

В своей вступительной презентации Морская следственная комиссия заявила, что хвостовой конус и другие обломки были обнаружены дистанционно управляемым аппаратом 22 июня прошлого года, что является "убедительным доказательством" того, что подводная лодка подверглась катастрофической имплозии — внезапного внутреннего обвала (сжатия корпуса и последующего взрыва), вызванного огромным давлением.

Жертвы катастрофы

Это унесло жизни Стоктона Раша, основателя и генерального директора компании-оператора судна, бизнесмена Шахзады Давуда и его 19-летнего сына Сулемана Давуда, авантюриста Гемиша Хардинга и французского дайвера Поля-Анри Наржоле.

Найденные останки совпали с пятью мужчинами на борту по ДНК, подтвердила в понедельник Морская следственная комиссия.

В понедельник комиссия вызвала первых свидетелей, в том числе бывших сотрудников компании OceanGate, которая разработала и эксплуатировала подводную лодку.

Последнее сообщение, которое отправил экипаж

На слушаниях также были обнародованы последние сообщения с подводного аппарата — всего за секунды до того, как он потерял связь с надводным судном "Полярный принц". Экипаж материнского корабля запрашивал информацию о глубине и весе подводного аппарата во время погружения.

"Сбросил два фунта", — говорилось в сообщении "Титана" на материнский корабль, имея в виду вес, который мог сбросить подводный аппарат, в надежде вернуться на поверхность. Через несколько секунд "Титан" в последний раз вышел на связь, подав сигнал "все в порядке" – судя по всему, не словесный – и после этого связь была потеряна навсегда.

Поисковая операция

Международная поисково-спасательная миссия развернулась в последующие дни в отдаленных водах в нескольких сотнях миль к юго-востоку от Ньюфаундленда, Канада.

Спасатели приложили усилия, чтобы скрыть фрагменты, которые поднимали со дна, но репортеры тайно смогли сфотографировать некоторые из них. Официально следствие или компания никогда не публиковали снимки.



Передняя крышка субмарины "Титан" / Фото BBC



Отсек оборудования и антенна / Фото BBC



Часть обшивки субмарины / Фото BBC

Как будут проходить слушания

Слушания будут включать "исторические события, предшествовавшие аварии, соблюдение нормативных требований, обязанности и квалификацию членов экипажа, механические и структурные системы, реагирования на чрезвычайные ситуации и подводную индустрию", – сообщила Береговая охрана Канады.

Хотя главной целью суда является "раскрытие фактов, связанных с инцидентом", председатель правления Джейсон Нойбауэр признал в понедельник, что перед группой также стоит задача выявить "неправомерное поведение или халатность со стороны моряков, которые имеют соответствующие полномочия".