Експерти вважають, що руйнування корпусу "Титана" стало наслідком дії величезного тиску води на таких екстремальних глибинах. Як повідомляє 24 Канал, відомо, що підводний човен був спеціально спроектований так, щоб витримувати такий тиск, однак катастрофічної аварії уникнути не вдалося.

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Вважається, що на момент втрати зв'язку "Титан" перебував на глибині приблизно 3 500 метрів нижче рівня моря. Вага води над судном на такій глибині була б еквівалентна вазі в десятки тисяч тонн, подібно до ваги Ейфелевої вежі. Якщо стався розрив у конструкції, зовнішній тиск значно перевищив внутрішній, що призвело до стиснення і руйнування корпусу, або імплозії.

Імплозія Доцентровий вибух, тобто вибух, спрямований всередину. Обтиснення речовини збіжною концентричною вибуховою хвилею.

Як це відбувається на глибині

Як пояснив виданню BBC Дейв Корлі, колишній офіцер атомного підводного човна США, вибух корпусу субмарини відбувається з вражаючою швидкістю близько 2 414 кілометрів на годину або 671 метр на секунду.

Екіпаж не встиг зрозуміти що сталося

Повне руйнування корпусу відбувається протягом мілісекунди, що еквівалентно одній тисячній секунди. Така швидкість робить практично неможливою будь-яку раціональну реакцію людини, щоб запобігти трагічному результату, оскільки руйнування набагато перевищує швидкість, з якою наш мозок обробляє стимули.

Крім того, концентрація парів вуглеводнів всередині підводного човна призводить до вибуху, коли корпус руйнується, що додає руйнувань. За таких екстремальних умов людські тіла миттєво спалюються і перетворюються на попіл і пил.

Розслідування триває

Розслідування цього трагічного інциденту, ймовірно, зосередиться на середній частині підводного човна "Титан", виготовленій з вуглецевого волокна. Хоча глибоководні судна зазвичай використовують міцний метал, такий як титан, для своїх резервуарів, що працюють під тиском, і приймають сферичну форму для рівномірного розподілу величезного тиску, конструкція підводного човна OceanGate відхилилася від норми.

Щоб вмістити більше пасажирів, підводний човен мав циліндричну форму з трубкою з вуглецевого волокна, вставленою між титановими торцевими кришками. Вуглецеве волокно відоме своєю міцністю і широко використовується в будівництві крил літаків і гоночних автомобілів.

Дослідники ретельно вивчать, чи міг величезний тиск на таких глибинах, який у 300 разів перевищує атмосферний тиск на поверхні моря, виявити дефекти у первинному виготовленні або посилити нестабільність під час повторних занурень.

Знайдено уламки "Титану" та людські останки

Уламки підводного човна "Титан", знайдені на дні океану, будуть ретельно сфотографовані і вилучені для подальшого аналізу в криміналістичній лабораторії. Ця експертиза має на меті визначити точний момент, коли структурна цілісність підводного човна була порушена, що в кінцевому підсумку призвело до катастрофічного вибуху, який забрав життя всіх, хто перебував на борту.

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У ході розслідування рятувальники також виявили ймовірні людські останки серед знайдених елементів корабля. Офіційний аналіз імовірних останків буде проведений американськими медичними фахівцями. Наразі відомство перебуває на початковій стадії розслідування причин трагічного інциденту.