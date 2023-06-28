На фото видно, як рештки підводного човна обережно вивантажують з судна Horizon Arctic на причалі канадської берегової охорони, розташованому в місті Сент-Джонс, Ньюфаундленд. Витягнуті уламки були швидко накриті великими брезентами, а потім підняті на вантажівки за допомогою кранів.

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Уламки "Титану" підняті з дна океану / Фото AP

Це сталося після того, як десять днів тому підводний човен "Титан" зник під час занурення до місця загибелі "Титаніка". Трагічно, що всі п'ятеро людей, які перебували на борту субмарини, загинули в результаті імплозії (вибуху спрямованого всередину об'єкта), яка сталася на дні океану.

Серед жертв був Сулеман Давуд, 19-річний студент бізнес-школи Університету Стратклайд у Глазго, а також його батько Шахзада Давуд, лондонський бізнесмен. Вони були серед пасажирів підводного човна "Титан", коли той спершу раптово зник, а потім був знайдений поблизу уламків "Титаніка".

Решта пасажирів підводного човна, серед яких були британський мільярдер і шукач пригод Геміш Гардінг, експерт з Титаніка Поль-Анрі Наржоле та виконавчий директор OceanGate і пілот Титану Стоктон Раш, також загинули.

Хронологія пошуково-рятувальної операції підводного човна "Титан"

17 червня : Геміш Хардінг, який був на підводному апараті, написав у твіттері, що місія "ймовірно, буде першою і єдиною місією з екіпажем до "Титаніка" у 2023 році" через найгіршу зиму в Ньюфаундленді за останні 40 років.

: Геміш Хардінг, який був на підводному апараті, написав у твіттері, що місія "ймовірно, буде першою і єдиною місією з екіпажем до "Титаніка" у 2023 році" через найгіршу зиму в Ньюфаундленді за останні 40 років. 18 червня : "Титан" вирушив з "Полярного принца" до останків "Титаніка" на глибині близько 3800 метрів під поверхнею моря. Екіпаж втратив зв'язок із судном приблизно через 1 і 45 хвилин після занурення. Берегова охорона написала у твітері, що почалися пошуки.

: "Титан" вирушив з "Полярного принца" до останків "Титаніка" на глибині близько 3800 метрів під поверхнею моря. Екіпаж втратив зв'язок із судном приблизно через 1 і 45 хвилин після занурення. Берегова охорона написала у твітері, що почалися пошуки. 21 червня: Берегова охорона США повідомила, що канадський літак виявив підводні шуми в районі пошуків. Для пошуку джерела шуму, яким могла виявитися субмарина, використали дистанційно керований апарат (ROV). Кораблі в Північній Атлантиці продовжили пошуки, і були виявлені звуки ударів, що дало надію на виявлення екіпажу й судна.

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