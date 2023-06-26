Ми вже писали про те, CEO компанії нехтував заходами безпеки при створенні своєї субмарини. Раш називав їх марнотратством і, як зазначають журналісти, які бачили субмарину до аварії, човен був зроблений з готових компонентів, які не були призначені спеціально для таких ситуацій, та навіть використовував старий контролер для відеоігор (ґеймпад) для керування. Тепер ЗМІ стало відомо, що компанія зекономила навіть на корпусі.

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Смертельна економія

Головний редактор Travel Weekly Арні Вайсманн приєднався до місії OceanGate Expeditions до уламків Титаніка в травні. Його подорож "Mission 2" повинна була бути наступною. У своєму матеріалі він описує тривалий процес підготовки й інструктажів та кілька невдалих спроб, коли занурення скасовували через погіршення погоди. В один із вечорів він зустрівся з Рашем й у ході розмови дізнався більше про сумнівну конструкцію підводного човна.

Мене турбувало лише одне: він сказав, що придбав вуглецеве волокно, з якого зроблений "Титан", з великою знижкою у компанії "Боїнг", оскільки термін його придатності для використання в літаках закінчився. Я запитав його, чи це не проблема. Він відповів, що ці дати були встановлені набагато раніше, ніж мали бути, і що Boeing і навіть NASA брали участь у розробці та випробуваннях Титану,

– пише Вайсманн.

Сама компанія Boeing заявила, що "не була партнером по проєкту "Титан", не розробляла і не будувала його". Крім того, там кажуть, що не знайшли жодних записів про продаж композитних матеріалів компанії OceanGate або її генеральному директору.

Крім Вайсманна, до списку екіпажу для другої експедиції входили також Стоктон Раш, досвідчений дослідник затонулих кораблів П. Х. Наргеолет, Крейг Карран з DePrez Travel Bureau та старший офіцер ВМС Австралії на ім'я Стівен.

Експерти попереджали

Ще один цікавий матеріал вийшов у The New York Times. У ньому розповідають про експерта з підводних човнів Карла Стенлі, який у 2019 році здійснив подорож на "Титані". Пізніше він намагався попередити генерального директора OceanGate Стоктона Раша, що його субмарина несправна: він чув дедалі гучніший тріск під час двогодинної подорожі вниз.

В електронному листі до Раша Стенлі сказав, що гучний тріск, який вони чули під час занурення, "був схожий на дефект в одній ділянці, на яку діяв величезний тиск і яка була пошкоджена". Він писав, що гучний тріск сигналізував про те, що є "ділянка корпусу, яка руйнується". Раш ніколи не відповідав прямо на цей електронний лист, але він вніс деякі зміни в "Титан", зокрема побудував новий корпус, і скасував заплановані на той рік занурення.

Що сталося з "Титаном"

Експерти кажуть, що одне з пояснень того, що могло спричинити вибух "Титану", полягає в тому, що вода просочилася туди, де титановий шматок був вклеєний в кінець циліндра судна. "Це могло статися будь-де, де ви приклеюєте вуглецеве волокно до титану, або ж навколо ілюмінатора", – сказав капітан Альфред Макларен, капітан ВМС у відставці та друг Поля-Анрі Наржоле, одного з тих, хто був на борту "Титана", коли він вибухнув того тижня.

На такій глибині витік може бути не набагато більшим за діаметр однієї вашої волосини, і ви помрете за долю секунди. Насправді вони б не помітили, як це сталося. Вони б навіть не знали, що загинули, вони були б мертві ще до того, як дізналися б про це,

– сказав капітан Макларен, командир атомного підводного човна.

За словами експертів, солона вода, яка потрапила в пастку між різними матеріалами судна під час занурень у 2021 і 2022 роках, пробралася крізь волокна і розм'якшила їх, зробивши судно більш вразливим.