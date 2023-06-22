У заяві, наданій журналістам, компанія OceanGate Expeditions підтвердила, що її генеральний директор Стоктон Раш також перебуває на борту підводного човна "Титан", який зник у неділю під час дослідження уламків "Титаніка" на глибині 13 000 футів.

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Економія на заходах безпеки

Зараз ЗМІ активно публікують різні заяви Раша, які він робив у минулому. Наприклад, торік він сказав репортеру, що у запобіжних заходів повинні бути "межі".

Знаєте, в якийсь момент безпека – це просто марнотратство. Я маю на увазі, якщо ви просто хочете бути в безпеці, не вставайте з ліжка, не сідайте в машину, не робіть нічого. У якийсь момент ви підете на певний ризик, і це дійсно питання співвідношення ризику та винагороди. Я думаю, що можу робити це так само безпечно, порушуючи правила,

– казав Раш Девіду Поугу з CBS під час епізоду його подкасту "Неоспівана наука".

Згодом Поуг зазначав, що після того, як він піднявся на борт "Титана" минулого літа для свого подкасту, судно також "загубилося на кілька годин". Репортер з'ясував, що компанія, схоже, використовувала для свого підводного човна "готові компоненти", які не були призначені й розроблені спеціально для підводних човнів. Наприклад, засобом керування слугував дешевий контролер для відеоігор (ґеймпад).

Ще одним гріхом, який приписують Рашу, є імовірне шахрайство. На початку 2023 року на нього подала до суду "заможна пара", яка стверджувала, що їм не повернули гроші за подорож, в яку вони так і не вирушили у 2017 році.

Майже всі імена відомі

Як зазначає NBC, підтвердження OceanGate, що Раш перебуває на борту зниклого судна, означає, що тепер нам відомі особи всіх членів екіпажу, крім одного з п'яти осіб:

Генерального директора OceanGate.

Британського мільярдера і власника авіаційної компанії Геміша Хардінга.

Пакистанського бізнесмена Шахзади Давуда.

Його сина Сулемана.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що на борту нібито перебуває вчений Рорі Ґолден. Він зробив допис у фейсбуці, заявивши, що всі на борту живі, але попросив не запитувати про їхні імена. Однак зараз його ім'я ніде не згадується. Цілком імовірно, що він насправді перебуває не серед екіпажу, а серед рятувальників.

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