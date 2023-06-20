За повідомленням Берегової охорони, контакт з підводним апаратом було втрачено через 1 годину 45 хвилин після занурення в неділю. Пошуки почалися пізніше в понеділок.

Як усе починалося Субмарина з туристами зникла на шляху до затонулого "Титаніка": пошуки тривають

Команда виходить на зв'язок

Рорі Ґолден, перший ірландець, який занурився до затонулого Титаніка, звернувся до соціальних мереж, щоб запевнити людей у своїй безпеці. 10 червня Ґолден написав у Facebook, що він перебуває в експедиції до Титаніка від компанії OceanGate Expeditions.

Зазначимо, що в списках екіпажу, які раніше публікувалися в мережі, Рорі Ґолдена не було.

В його публікації немає деталей про те, що сталося, але судячи з усього, субмарина не може самостійно піднятися на поверхню. Ґолден пише: "Я в порядку. Ми всі зосереджені на борту заради наших друзів. Будь ласка, не запитуйте їхні імена, це дуже нетактовно. Будь ласка, не спекулюйте. Я вже бачив деякі коментарі в соціальних мережах, які є вкрай недоречними й нечутливими. Я дуже хочу подякувати всім, хто намагався написати мені в Message і WhatsApp. Ми маємо ситуацію, яка зараз є частиною великої пошуково-рятувальної операції, яку проводять провідні агентства. Саме на цьому зараз зосереджена наша увага. Реакція та пропозиції допомоги з усього світу справді вражають, і лише показують справжню доброту людей у такий час. Ми обмежуємо наші можливості в інтернеті, щоб зберегти пропускну здатність для скоординованих зусиль, які зараз відбуваються, тому, будь ласка, майте це на увазі. Інформація та оновлення будуть публікуватися за потреби. [...] Дякуємо всім і мислимо позитивно. Ми налаштовані позитивно".

Серед усіх цих вкрай дивних і незрозумілих формулювань можна зробити припущення, що човен міг зламатись на невідомому відрізку шляху й більше не може рухатися, тому пошукова операція все-таки потрібна, адже Ґолден не заперечує, що команді необхідний порятунок.

Нагадаємо, на борту судна "Титан" знаходяться п'ятеро людей. Одним із них називають авіатора і бізнесмена Гаміша Хардінга. 58-річний чоловік відомий як один з керівників рекордної місії з обльоту Землі через обидва полюси у 2019 році. Згідно з повідомленнями, підводний апарат здатен підтримувати життєдіяльність протягом чотирьох днів.

Контрадмірал Джон Маугер, перший командувач Берегової охорони США, який керує пошуково-рятувальною операцією, заявив, що для пошуку використовуються як американські, так і канадські літаки, а також великі кораблі, але процес є "складним", оскільки екіпаж не знає, чи спливло судно, а це означає, що вони повинні обшукувати як поверхню, так і океанські глибини, що сягають майже 13 000 футів.