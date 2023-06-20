Точний момент втрати зв'язку з підводним апаратом залишається невідомим. OceanGate опублікувала заяву, в якій наголосила, що їхня основна увага зосереджена на благополуччі членів екіпажу та їхніх родин. Компанія висловила подяку за широку підтримку, отриману від різних урядових установ і глибоководних організацій, які допомагають у пошуках і відновленні зв'язку з підводним апаратом.

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OceanGate заявила, що наразі розглядає всі можливі варіанти забезпечення повернення екіпажу. Урядові установи та глибоководні компанії об'єднали зусилля, щоб допомогти в пошуках.

Скільки людей постраждали

Зазвичай на борту підводного човна перебувають пілот, троє гостей, які оплачують усе, і призначений "експерт з контенту". Як повідомляється, повне занурення до уламків "Титаніка", включаючи спуск і підйом, займає близько восьми годин.

OceanGate володіє трьома підводними апаратами, як зазначено на їхньому веб-сайті, але лише "Титан" має можливість досягати екстремальних глибин, необхідних для доступу до уламків "Титаніка". Судно вагою приблизно 10432 кілограми може спускатися на глибину до 4000 метрів і оснащене системами життєзабезпечення, розрахованими на 96 годин роботи для екіпажу з п'яти осіб.



Субмарина "Титан" / Фото BBC

Експедиції до затонулого Титаніка

OceanGate рекламує свою восьмиденну експедицію на борту вуглепластикового підводного апарату як надзвичайну можливість втекти від рутини повсякденного життя і відкрити для себе щось справді надзвичайне. Як зазначено на їхньому сайті, наразі триває одна експедиція, а ще дві подорожі заплановані на червень 2024 року.

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Лише минулого місяця було створено комплексне цифрове сканування затонулого судна з використанням методів глибоководного картографування. Це сканування пропонує чудове зображення масштабу корабля, а також складні деталі, такі як серійний номер, вигравіруваний на одному з гвинтів.