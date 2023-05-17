Катастрофічна загибель "Титаніка" сталася під час першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року, коли він зіткнувся з айсбергом. Катастрофа забрала життя понад 1 500 осіб, залишивши по собі безліч запитань без відповідей.

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Історик Паркс Стівенсон, який займається дослідженням "Титаніка" в інтерв'ю BBC висловив оптимізм, що цей проєкт є значним кроком до встановлення усіх подій і деталей на науково обґрунтованій основі.

Уламки "Титаніка" були вперше виявлені в 1985 році, що поклало початок широким дослідженням протягом багатьох років. Однак через величезні розміри лайнера камери, що досліджували океанські глибини, могли зафіксувати лише фрагментарні проблиски уламків.

Нещодавно проведене сканування, з іншого боку, відкриває повний вигляд "Титаніка", носова і кормова частини якого лежать на відстані приблизно 800 метрів одна від одної, оточені величезним полем уламків.

Що відомо про проєкт

Амбітний проєкт сканування був здійснений влітку 2022 року двома компаніями:

Magellan Ltd., що займається глибоководним картографуванням,

Atlantic Productions, відома своєю документальною роботою.

Використовуючи дистанційно керовані підводні апарати, команда провела понад 200 годин, ретельно досліджуючи довжину та ширину затонулого пароплава. Вони зібрали понад 700 000 комплексних зображень, зрештою створивши високоточну 3D-модель.

Фрагменти моделі корабля / Фото MAGELLAN

Герхард Зайфферт, який очолював планування експедиції "Магеллан", назвав цю роботу найбільшим проєктом підводного сканування, в якому він коли-небудь брав участь. Робота на глибині майже 4 000 метрів серед підводних течій становила значні виклики. Команда повинна була дотримуватися надзвичайної обережності, щоб запобігти пошкодженню крихких уламків, картографуючи кожен квадратний сантиметр, в тому числі здавалося б, нецікаві деталі, такі як мул.

Комплексне сканування зафіксувало як грандіозні масштаби корабля, так і найдрібніші деталі, такі як серійний номер, викарбуваний на одному з його лопатей.



Серійний номер лопаті "Титаніка" / Фото MAGELLAN

В якому стані перебуває корабель

Попри те, що з часу трагічної загибелі "Титаніка" минуло століття, вкритий іржею ніс лайнера залишається миттєво впізнаваним. Розташована зверху човнова палуба дає змогу зазирнути в печерну порожнечу, де колись знаходилися величні головні сходи. Однак, корма зазнала значних руйнувань, перетворившись на просто масу покрученого металу, який зламався при зіткненні з морським дном.

По дну океану розкидані залишки розкоші корабля, включаючи декоративні прикраси, статуї та невідкорковані пляшки шампанського. Серед осаду лежать особисті речі, в тому числі застиглі в часі туфлі. Скани корабля, як зазначили дослідники, дають безпрецедентну можливість побачити затонулий корабель у повному обсязі, в контексті і в перспективі. За словами Стівенсона, ці скани дозволяють дослідникам зрозуміти справжній стан затонулого корабля.

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Чому це важливо

Стівенсон підкреслив, що вивчення зображень може пролити світло на природу зіткнення з айсбергом, кидаючи виклик домінуючим уявленням, зображеним у фільмах. Він також вважає, що аналіз корми може дати цінну інформацію про механіку зіткнення корабля з морським дном внаслідок якого він серйозно постраждав.

Нагальність всебічного вивчення культової морської катастрофи посилюється поступовим розкладанням уламків, спричиненим спустошливою дією морської стихії. Бактерії роз'їдають метали, спричиняючи появу іржі, в той час, як в корпусі утворилися величезні діри, а верхня палуба майже повністю згнила.