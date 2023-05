Гробниця, розташована поблизу міста Нафун у центральній провінції Аль-Вуста, є однією з найстаріших рукотворних споруд, коли-небудь знайдених в Омані. Місце поховання знаходиться поруч з узбережжям, але в загалом це кам'яниста пустеля.

Про що розповідає поховання

У цьому регіоні не відомо жодного поховання бронзової доби або більш давніх могил. Ця могила є абсолютно унікальною,

– каже Алжбета Даніелісова з Інституту археології Чеської Республіки в Празі.

Саму гробницю було виявлено близько 10 років тому на супутникових фотографіях. Археологи вважають, що вона датується періодом між 5000 і 4600 роками до нашої ери.



Археологи знайшли останки десятків людей у ​​кам’яній гробниці / Фото Roman Garba та Alžběta Danielisová, Institute of Archaeology of the CAS in Prague

Стіни гробниці були зроблені з рядів тонких кам'яних плит, так званих ашларів, з двома круглими поховальними камерами всередині, розділеними на окремі відсіки.

Вся гробниця була вкрита дахом з ашлару, але він частково обвалився, ймовірно, через щорічні мусонні дощі.

У поховальних камерах знайдено кілька "скупчень кісток", які вказують, що померлих залишали розкладатися перед тим, як покласти в гробницю. Їхні черепи були розміщені біля зовнішньої стіни, а довгі кістки були спрямовані до центру камери.

Подібні останки були знайдені в меншій гробниці поруч з головною. Археологи вважають, що вона була побудована дещо пізніше.



Гробниця збудована зі стінами з тонких кам'яних плит, або ашларів. Вона була вкрита дахом, також зробленим з ашларів / Фото Фото Roman Garba та Alžběta Danielisová, Institute of Archaeology of the CAS in Prague

Даніелісова розповіла, що є свідчення того, що померлі там були поховані в різний час, а поруч були знайдені три могили людей з культури самадів, які жили тисячоліттями пізніше.

Наступним етапом буде проведення антропологічної та біохімічної оцінки людських останків — наприклад, ізотопний аналіз, аналіз нейтронів у ядрах різних ключових елементів — щоб дізнатися більше про дієти, мобільність і демографічні показники людей, які були поховані в гробниці. Крім того, команда сподівається знайти неподалік стародавнє поселення, де, можливо, жили ці люди.

Археологи також досліджують наскальні написи біля гробниці. Деякі з символів, схоже, є малюнками, а інші — словами та іменами. Однак поки що це лише припущення.