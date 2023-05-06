Корабель у кургані

Рештки, які все ще знаходяться під землею, вказують на те, що поховання відбулося наприкінці восьмого століття нашої ери, на самому початку епохи вікінгів (793-1066 роки). Якщо припущення підтвердиться, то це буде третє поховання ранніх вікінгів, знайдене в цій місцевості, на узбережжі острова Кармой на південному заході Норвегії, регіоні, який може бути місцем зародження культури вікінгів.

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Це дуже стратегічна точка, звідки контролювався морський рух уздовж норвезького узбережжя,

– розповідає Хокон Рейерсен, археолог з Університету Ставангера в Норвегії.

Харальд Світловолосий, легендарний перший король Норвегії, жив тут у королівському маєтку. До цього територія була центром політичної влади від бронзової доби (близько 1700 року до нашої ери) до середньовіччя. Це місце було важливим протягом мінімум 3 000 років, каже Рейерсен.

Курган Салхушауген, де лежить корабель, був уперше розкопаний у 1906 році норвезьким археологом Хааконом Шетелігом. Шетеліг вже відкрив розташоване неподалік корабельне поховання Гронхауг 795 року нашої ери й був співкерівником розкопок знаменитого корабельного поховання Осеберг 834 року у південно-східній частині Норвегії. Але він був розчарований, знайшовши в Салхушаугені лише наконечники стріл і дерев'яні лопати. Розкопки були припинені. Однак тепер археологи з'ясували, що копати потрібно було глибше.

Радарний відбиток корабля зафіксували на глибині 20 метрів, тоді як сам радар може "занурюватись" до 30 метрів. Він більший, ніж дерев'яний корабель довжиною 15 метрів під сусіднім курганом Гренхауг, але трохи менший, ніж дерев'яний корабель довжиною понад 20 метрів під іншим сусіднім курганом Сторхауг.

Нові розкопки будуть

Команда Ставангерського університету сподівається провести подальші розкопки Салхушаугена пізніше цього року. Результати визначать, чи вдасться докопатися до корабля. Крім того, курган, схоже, не був розграбований і все ще може містити артефакти, подібні до тих, що були знайдені в інших місцях.

Ця знахідка відповідає загальновизнаній схемі, згідно з якою поховання померлих у кораблях здійснювалися групами, недалеко один від одного. Коли їх тільки було зведено, кургани було видно з кораблів, що входили у вузьку протоку Кармсунд між Кармоєм і материком.

Такі поховання мали на меті створити своєрідну "ілюзію", що королі та вожді знаходяться на воді, хоча насправді вони були на суші. Вони наче не померли, а просто "відпливають" до своїх предків. Це вірування, яке існувало ще до вікінгів.