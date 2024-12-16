Чи будуть магнітні бурі

Судячи з наявних прогнозів, найближчим часом землянам не варто боятися значної нестабільності в космічній погоді. 13 і 15 грудня спрямованих на нашу планету викидів не спостерігали. 14 грудня відбувався викид з сонячної плями 3924, але наявні звіти свідчать, що він був "слабким". Вчені не змогли визначити конкретний тип цієї події, але припускають, що це може бути LDE, пише 24 Канал з посиланням на solen.info.

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LDE-спалахи або Спалахи довготривалих подій належать до особливого типу сонячних спалахів, які зберігаються протягом тривалого періоду, часто тривалістю в кілька годин. Їх провокують явища "перез'єднання" магнітних полів на Сонці. На відміну від інших спалахів, які є короткочасними та інтенсивними, LDE-спалахи вивільняють енергію довше, але в результаті можуть сумарно викинути більше. Часто вони асоціюються саме зі спалахами класу X, найсильнішими з можливих, і закінчуються корональним викидом маси (КВМ).

Науковці не змогли повною мірою вивчити цей викид, тому не знають, чи точного його впливу на Землю. Але вони вказують на ймовірність збурень у магнітосфері Землі 17-18 грудня. Навряд чи слід очікувати, що вони будуть значними, оскільки, як уже зазначалося, викид у результаті спалаху був слабким. Згідно з оголошенням SpaceWeather, вплив на планету буде "недостатнім, щоб викликати повноцінну геомагнітну бурю". Попри це полярні сяйва можуть "заповнити Полярне коло, коли сонячні штормові хмари пройдуть повз".

У якому стані Сонце

Знімки показують, що корональні діри, які з'явилися минулого тижня по всій поверхні Сонця, зверненій до нас, зараз майже повністю зникли. Видимою лишається діра CH1262, але вона спрямована трохи вбік.



Корональна діра CH1262 / Фото solen.info

Детальніше про те, що таке корональні діри і який ефект вони мають на нашу планету, ми описали в матеріалі про космічну погоду за минулий тиждень. Ознайомитися з ним можна за цим посиланням.

Зараз причин хвилюватися через CH1262 немає.

Що стосується сонячних плям, то наразі маємо 5 груп плям, три з яких "дивляться" вбік, і лише дві – на нас. Найактивнішою зараз є AR3924, яка спродукувала вищезгаданий викид. Вона складається з 18 окремих об'єктів, тоді як всі інші мають від однієї до п'яти окремих плям.



Карта сонячних плям. Найактивніша відзначена помаранчевим кольором / Фото SpaceWeather

В цілому, якщо підсумовувати всі прогнози, можна зробити висновок про невелику ймовірність збурень 17 і 18 грудня, але 19 і 20 грудня не слід очікувати на якісь події.