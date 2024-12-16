Будут ли магнитные бури

Судя по имеющимся прогнозам, ближайшее время землянам не стоит бояться значительной нестабильности в космической погоде. 13 и 15 декабря направленных на нашу планету выбросов не наблюдали. 14 декабря происходил выброс из солнечного пятна 3924, но имеющиеся отчеты свидетельствуют, что он был "слабым". Ученые не смогли определить конкретный тип этого события, но предполагают, что это может быть LDE, пишет 24 Канал со ссылкой на solen.info.

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LDE-вспышки или Вспышки долговременных событий относятся к особому типу солнечных вспышек, которые сохраняются в течение длительного периода, часто продолжительностью в несколько часов. Их провоцируют явления "пересоединения" магнитных полей на Солнце. В отличие от других вспышек, которые являются кратковременными и интенсивными, LDE-вспышки высвобождают энергию дольше, но в результате могут суммарно выбросить больше. Часто они ассоциируются именно со вспышками класса X, самыми сильными из возможных, и заканчиваются корональным выбросом массы (КВМ).

Ученые не смогли в полной мере изучить этот выброс, поэтому не знают, или точного его влияния на Землю. Но они указывают на вероятность возмущений в магнитосфере Земли 17-18 декабря. Вряд ли следует ожидать, что они будут значительными, поскольку, как уже отмечалось, выброс в результате вспышки был слабым. Согласно объявлению SpaceWeather, влияние на планету будет "недостаточным, чтобы вызвать полноценную геомагнитную бурю". Несмотря на это полярные сияния могут "заполнить Полярный круг, когда солнечные штормовые облака пройдут мимо".

В каком состоянии Солнце

Снимки показывают, что корональные дыры, которые появились на прошлой неделе по всей поверхности Солнца, обращенной к нам, сейчас почти полностью исчезли. Видимой остается дыра CH1262, но она направлена немного в сторону.



Корональная дыра CH1262 / Фото solen.info

Подробнее о том, что такое корональные дыры и какой эффект они имеют на нашу планету, мы описали в материале о космической погоде за прошедшую неделю. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

Сейчас причин волноваться из-за CH1262 нет.

Что касается солнечных пятен, то сейчас имеем 5 групп пятен, три из которых "смотрят" в сторону, и только две – на нас. Самой активной сейчас является AR3924, которая спродуцировала вышеупомянутый выброс. Она состоит из 18 отдельных объектов, тогда как все остальные имеют от одного до пяти отдельных пятен.



Карта солнечных пятен. Самое активное отмечено оранжевым цветом / Фото SpaceWeather

В целом, если суммировать все прогнозы, можно сделать вывод о небольшой вероятности возмущений 17 и 18 декабря, но 19 и 20 декабря не следует ожидать каких-то событий.