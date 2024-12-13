Супервспышки

Наша родная звезда - это гигантский раскаленный шар плазмы, который удерживает вместе планеты, спутники, астероиды, кометы и многочисленные другие тела, формирующие Солнечную систему. В космосе существуют миллиарды подобных звезд, похожих своей массой, размерами и составом. Ученые изучают Солнце вблизи только последние 60 лет, но они также не обходят стороной и его собратьев, расположенных далеко от нас. Это потенциально поможет нам зафиксировать различные стадии жизни и активности этих звезд, чтобы таким образом понимать, чего ждать нам самим, пишет 24 Канал.

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Надеясь выяснить, способно ли Солнце производить супервспышки, что в тысячи раз мощнее тех, с которыми мы сталкиваемся сегодня, команда ученых проанализировала данные 56 000 похожих звезд. Они обратились к данным космического телескопа NASA Kepler, который искал экзопланеты в космосе в течение девяти лет. Таким образом, наблюдая такое количество солнцеподобных звезд в течение четырех лет исследователи "накопили эквивалент примерно 220 000 лет наблюдений за Солнцем". Благодаря этому смогли обнаружить 2 889 супервспышек на 2 527 звездах, а затем сделали вывод, что звезды с подобными нашему Солнцу температурами и изменчивостью генерируют супервспышки примерно раз в столетие.

Результаты также показали, что частота супервспышек совпадает с ранее наблюдаемыми моделями вспышек на Солнце, что указывает на общий основной механизм. Обычный эти гигантские взрывы, выбрасывающие в космос высокоскоростные частицы, излучают энергию, эквивалентную десяти миллионам вулканических извержений на Земле. Супервспышки в свою очередь могут быть в 10 000 раз мощнее обычных солнечных вспышек.

Такие бури могут серьезно нарушить работу технологических систем, буквально сжигая их изнутри. Для мира прошлого это, возможно, не было бы слишком большой проблемой, но для мира настоящего, который полностью полагается на технологии (в том числе спутники на орбите), это критически важный вопрос.

Пока что ученые не уверены, способно ли конкретно Солнце вызвать супервспышку, поскольку ни одного такого события человечество еще не фиксировало. Однако мы имеем доказательства экстремальной солнечной активности в прошлом, которая отразилась в отложениях и кольцах древних деревьев в виде изотопных всплесков. Впрочем, ученые говорят, что даже эти события не достигают уровня энергии, ожидаемого от супервспышки.

Но даже так результаты исследования не только дают нам лучшее понимание нашей звезды, но и могут помочь лучше прогнозировать будущие геомагнитные бури, которые мешают нашим технологиям на Земле.

Мы хотели определить, как часто наше Солнце производит супервспышки, но продолжительность прямых солнечных наблюдений относительно невелика,

– говорят ученые из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка.

Ученым нужны дальнейшие детальные исследования, чтобы определить, отличаются ли наблюдаемые звезды от Солнца, или их активность действительно отражает будущий потенциал нашей звезды.