Особливо інтригуючими в цій знахідці були два різні отвори, знайдені в деформованому черепі дитини, що проливають світло на рідкісний випадок черепного дизрафізму в палеопатологічній документації.

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Результати дослідження, задокументовані у великій статті, опублікованій у Міжнародному журналі палеопатології, показали, що зовнішні розміри двох отворів складають 1,6×1,8 та 0,4×0,5 сантиметрів. Експерти, які досліджували рештки, запропонували дві можливі причини появи отворів: черепні грижі, відомі як цефалоцеле, або епідермоїдні кісти. Обидва захворювання є рідкісними і цікавими самі по собі, але виявлення їх у такому давньому контексті ще більше розпалює наукову цікавість.



Положення тіла дитини в могилі / Фото International Journal of Paleopathology, 2023

Складне життя дитини

Могилу дитини ретельно дослідила команда колумбійських палеопатологів, які вважають, що вона могла страждати від когнітивних порушень і неврологічних ускладнень, спричинених деформацією черепа. Мимоволі замислюєшся над труднощами, з якими могла зіткнутися ця дитина, але ще більше вражає той факт, що їй вдалося вижити протягом значного періоду часу. Хоча оцінки різняться, дослідники вважають, що він прожив від 7,5 до 8,5 років, з альтернативною можливістю п'ять або шість років. Таке довголіття перед обличчям медичних проблем свідчить про те, що дитина отримувала особливу турботу від тих, хто її оточував.



Череп дитини / Фото International Journal of Paleopathology, 2023

Що ще більше викликає інтерес археологів та істориків, так це вказівка на те, що ця дитина не була вигнанцем у своєму місцевому суспільстві. Штучна модифікація черепа свідчить про те, що вона була прийнята та інтегрована в громаду, попри свої фізичні відмінності.

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Практики деформації черепа були поширені в різних стародавніх цивілізаціях, в тому числі в Америці, Африці та Євразії. Вони слугували культурними маркерами, репрезентуючи суспільні норми та вказуючи на приналежність індивіда до певної спільноти. У цьому випадку змінений череп свідчить про те, що про дитину не лише піклувалися, але й приймали її у своїй громаді.