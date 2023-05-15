У негустому березово-сосновому лісі, порослому травою, розташовувалось озеро завдовжки в кілька кілометрів і завширшки в кілька сотень метрів. Стада слонів, носорогів і парнокопитних приходили до його мулистих берегів, щоб напитися і скупатися. У центрі цього доісторичного пейзажу – невелика сім'я "людей Гейдельберзьких", які є безпосереднім предком неандертальців і сучасної людини Homo sapiens.

Цікаво В Омані знайшли гробницю віком у 7 000 років з десятками древніх скелетів

Що відомо

Як пишуть дослідники у своїй роботі, два з трьох слідів були залишені молодими людьми, один – дитиною.

Цей вимерлий людський вид мешкав на берегах озер або річок з мілководдям. Залежно від сезону навколо озера були доступні рослини, фрукти, листя, пагони та гриби. З того, що це сліди дитини та молоді, можна зробити висновок, що у віках залишилася скоріше сімейна прогулянка, ніж рейд дорослих мисливців,

– каже один з авторів доктор Флавіо Альтамура.



Скам'янілі сліди з ділянки Шьонінген / Фото Senckenberg



Один зі слідів древньої людини / Фото Senckenberg

Дослідники уточнюють, що ці сліди є найдавнішими людськими слідами, відомими сьогодні в Німеччині.

Команда проаналізувала також серію слідів, що належать вимерлому виду Palaeoloxodon antiquus – слону з прямими бивнями, який був найбільшою наземною твариною на той час. Дорослі самці важили до 13 тонн.

Слонячі сліди, які ми виявили в Шенінгені, сягають дивовижної довжини – 55 сантиметрів. Ми також знаходили в коліях уламки дерева, які тварини вдавлювали в землю. Один слід також належить носорогу – Stephanorhinus kirchbergensis або Stephanorhinus hemitoechus – і це перший слід цього виду, виявлений у Європі,

– розповів доктор Джорді Серанджелі, керівник розкопок у Шенінгені.



Слід викопного слона з фрагментами деревини / Фото Senckenberg



Відбиток ноги носорога / Фото Senckenberg