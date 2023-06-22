На думку доктора Кена Ледеза, експерта з гіпербаричної медицини з Меморіального університету в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд, проблема не лише в нестачі кисню, а й у концентрації вуглекислого газу. Підводний апарат, можливо, також втратив електричну енергію - важливий компонент, відповідальний за регулювання рівня кисню і вуглекислого газу в посудині.

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Проблем у екіпажу стає все більше

Зниження рівня кисню становить страшну загрозу для екіпажу, оскільки збільшення концентрації вуглекислого газу, що видихається, може призвести до фатальних наслідків. Доктор Ледес пояснює, що в міру накопичення вуглекислий газ починає діяти як заспокійливий або навіть анестезуючий газ, викликаючи у людей стан, схожий на сон.

Гіперкапнія, надмірна присутність вуглекислого газу в крові, може призвести до летального результату, якщо її не лікувати. Тривожним є те, що на підводному човні "Титан" відсутнч система видалення вуглекислого газу, широко відома як скрубери. Тож саме це зараз є найбільшою проблемою, з якою зіткнувся екіпаж.

Низька температура теж проблема

Крім того, якщо підводний апарат лежить на морському дні, він буде піддаватися впливу низьких температур, близьких до 0°C. За відсутності електрики судно не може виробляти тепло, що погіршує становище екіпажу, наражаючи його на ризик переохолодження.

Переохолодження, нестача кисню і підвищення рівня вуглекислого газу призводять до того, що здатність екіпажу виходити на зв'язок з пошуково-рятувальними операціями зменшується.

Доктор Ледес наголошує, що якщо члени екіпажу втратять свідомість, їхні можливості допомогти собі вижити будуть сильно обмежені. Попри застереження Берегової охорони щодо залишків кисню, цілком ймовірно, що екіпаж зможе зберегти його, хоча і на обмежений час.

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Допоможе лише диво

Глибоководний дослідник Девід Галло розповів BBC, що для порятунку тих, хто опинився у пастці на "Титані", знадобиться диво, але він не втрачає оптимізму.

Він також зауважив, що звуки, які зафіксували рятувальники, "достовірні і повторювані", а це означає, що командам потрібно припустити, що вони доносяться з підводного апарату, і швидко рухатися до його місцезнаходження.

Водночас навіть після фактичного виявлення апарату на те, щоб досягнути його у рятувальників підуть години. А дістати судно з дна, якщо воно застрягло біля уламків "Титаніку", як вважають деякі фахівці, може взагалі виявитися не під силу.

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