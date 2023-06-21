Окрім цього корабля пошук зниклої субмарини ведуть 3 інші американські судна. Наразі Берегова охорона США робить все можливе, щоб знайти та врятувати пасажирів.

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У Береговій охороні розповіли про пошуки "Титану"

За словами Берегової охорони, 3 судна прибули на місце 21 червня вранці. Одне з них, "Джон Кабот", яке має можливості для гідролокації та веде пошук разом із "Сканді Вінланд" і "Атлантик Мерлін". Вони допомагають кораблю "Deep Energy" вести пошуки субмарини "Титан".



Судна і літаки, що беруть участь в пошуку субмарини / Інфографіка Daily Mail

Окрім кораблів, уряди США та Канади надали моделі літаків C-130 для допомоги у пошуках по повітрю. Оттава також направила літаки P3 і P8 для допомоги в порятунку.



Приблизне місце пошукової операції "Титану" / Інфографіка Daily Mail

Однією з надій на пошук зниклого підводного човна є робот Victor 6000. Цей Інструмент дозволяє знімати зображення та збирати наукові дані на глибині до 6 тисяч метрів.

Обладнання прибуде на французькому дослідницькому кораблі "Атлант". До пошуків також екстрено направляють додаткових членів екіпажу з інших суден.

Коротка інформація про судна і літаки, що шукають субмарину Судно "Deep Energy" – глибоководне трубоукладальний корабель, споруджений у 2013 році на замовлення компанії Technip. Цей корабель може працювати з глибиною до 3 тисяч метрів, тому є дуже корисним для витягування субмарини з води.

Судно "Джон Кабот" – це корабель підтримки рибаків, що плаває під прапором Канади й побудований у 2020 році. Його вантажність становить 777 тонн, а поточна осадка становить 6,1 метра в глибину.

Судно "Сканді Вінланд" – багатоцільове канадський корабель, побудований у 2017 році. Воно має в собі 2 роботи, що можуть пірнати в глибину.

Судно "Атлантик Мерлін" – теж канадський корабель, який має механізм лебідки, що може працювати на глибині до 4 тисяч метрів.

Судно "Атлант" – французьке судно, що може працювати на глибині, де наразі перебуває затонулий "Титанік".

Західні літаки C-130, P3 і P8 ловлять звукові чи радіосигнали з затонулої субмарини.

Що відомо про пошук субмарини "Титан"