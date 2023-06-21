Адмірал Маугер розповів виданню BBC, що наразі дуже складно розрахувати точний час, що залишився, через різні фактори. Однак він наголосив, що для членів екіпажу час швидко спливає, оскільки вони стикаються з критичною нестачею кисню. За попередніми оцінками часу в команди "Титана" залишилося до ранку четверга 22 червня.

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Загадковий стукіт

Операція з пошуку та порятунку в атлантичному океані досі триває і у середу за допомогою одного з літаків вдалося зафіксувати дивний звук схожий на стукіт. Це дало рятувальникам надію на те, що джерелом звуків може бути саме субмарина і вони змістили зону пошуків.

Зрештою досі знайти судно з туристамине вдалося. Крім того, океан сповнений звуків, але звіти свідчать про те, що "стукіт", який вловила рятувальна команда, є регулярним і може бути джерелом людського походження.

Важливо! На борту зниклого судна перебуває французький водолаз у відставці, який мав би знати, що за протоколом для попередження пошукових команд стукіт має тривати три хвилини кожні півгодини.

Як триває пошук екіпажу

Рятувальники намагатимуться визначити місце розташування звуків за допомогою серії буїв, оснащених мікрофонами, щоб звузити зону пошуку. Наступним кроком буде спуск дистанційно керованого апарату (ROV), який за допомогою сонара і камер визначить місцезнаходження "Титану".

Якщо він знаходиться на морському дні, є ймовірність, що апарат заплутався, можливо, в уламках Титаніка. ROV матиме певні можливості для переміщення уламків за допомогою роботизованих рук. Але ймовірність успіху буде залежати від ступеня заплутаності і орієнтації Титаніка.

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Таке вже було

Під час попередніх спроб підводного порятунку такі сигнали були перевірені і визнані помилковими, зокрема, у 2017 році, коли затонув аргентинський підводний човен ARA San Juan. Пізніше аналіз звуку показав, що він походив з природного джерела, а не з підводного човна.

Отже, хоча надії на порятунок дещо зросли, все ще залишається багато невизначеностей і викликів – не в останню чергу брак часу й кисню на "Титані".