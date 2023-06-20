Що могло статися із субмариною

Одна з версій, за словами професора Гріга, полягає у тому, що підводний човен після аварійної ситуації мав би скинути баласт. Це дозволило б йому піднятися на поверхню, що дало б можливість визначити його місцерозташування. Цей сценарій припускає збій живлення та/або порушення зв'язку.

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Однак, якщо корпус підводного апарату було пошкоджено і стався витік (існує версія, що субмарина могла бути пошкодженою внаслідок удару об риф), професор Грейг висловив песимізм щодо результату, заявивши, що у такій ситуації "прогноз буде дуже невтішний".

Якщо підводний апарат опустився на морське дно і не має можливості самостійно піднятися на поверхню, варіанти стають вкрай обмеженими. Професор Грейг пояснив, що якщо підводний апарат знаходиться на глибині понад 200 метрів, існує дуже мало суден, здатних досягти такої глибини. Крім того, на таких глибинах неможливо проводити рятувальні роботи за допомогою водолазів. Навіть апарати, призначені для порятунку підводних човнів ВМС, не здатні досягти глибини, на якій знаходяться уламки "Титаніка".

"Титан" – одна з небагатьох субмарин, які можуть доставити людей на місце аварії "Титаніка"

Існує небагато підводних апаратів, здатних доставити людей на глибину 4000 метрів під поверхнею океану. OceanGate, компанія, яка організувала експедицію, каже, що вона є однією з небагатьох приватних компаній у світі, яка має такий апарат.



Всередині субмарини "Титан" / Скриншот з відео BBC

І вона здійснила лише кілька занурень на "Титані", щоб побачити знаменитий затонулий корабель – перше з них відбулося у 2021 році, більш ніж через три десятиліття після першого в історії пілотованого занурення у 1987 році.

Під час подорожі до місця загибелі "Титаніка" у 2022 році репортер CBS Девід Поуг змушений був прочитати відмову від відповідальності, в якій підводний апарат описувався як "експериментальне" судно, яке не було сертифіковане жодним регуляторним органом. Крім того, субмарина має лише одну кнопку і керується за допомогою контролера для відеоігор.

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OceanGate на своєму веб-сайті заявляє, що його підводний човен є новаторським – більш економічно ефективним і легшим, ніж інші – і сподівається, що він зробить революцію в дослідженні глибоководних просторів, як ракети зробили це для космосу.