У понеділок, за оцінками Берегової охорони США, у підводного човна залишилося від 70 до 96 годин аварійного запасу кисню. 24 Канал зібрав в одному матеріалі усе що відомо про зникнення туристів та триваючу операцію з їх пошуку та порятунку.

До теми Субмарина з туристами зникла на шляху до затонулого "Титаніка": пошуки тривають

Що сталося

У неділю вранці корабель "Полярний принц" наблизився до місця катастрофи "Титаніка" в Атлантичному океані. Геміш Гардінг, який перебував на борту субмарини "Титан", написав у Facebook, що вони планують розпочати занурення в підводному апараті о 04:00 за місцевим часом.

За даними Бостонської берегової охорони, яка очолює пошукову операцію, екіпаж з п'яти осіб "занурився в неділю вранці, а екіпаж "Полярного принца" втратив з ними зв'язок приблизно через одну годину і 45 хвилин після занурення судна". На той час вважалося, що підводний човен "Титан" перебуває на відстані близько 1450 км від узбережжя Кейп-Коду.

Берегова охорона відправила два літаки C-130 Hercules для пошуку на поверхні води, до яких приєдналися канадський C-130 і літак P8, обладнані підводним гідролокатором. Крім того, в цьому районі розгортаються гідролокаційні буї. Контрадмірал Маугер наголосив на необхідності додаткового досвіду для проведення рятувальної операції, якщо підводний човен буде знайдено під водою, і заявив, що вони звертаються за допомогою до ВМС США та приватного сектору.

Міністерство оборони Канади підтвердило, що канадське судно берегової охорони Kopit Hopson також бере участь у пошуках. Активну участь бере судно Polar Prince, співвласником якого є компанія Horizon Maritime, а також друге судно, Horizon Arctic, яке було відправлено до місця події.

Що відомо про екіпаж

Підтверджено, що на борту "Титану" перебувають троє з п'яти осіб. Серед них:

Геміш Гардінг – 59-річний британський бізнесмен-мільярдер і дослідник,

– 59-річний британський бізнесмен-мільярдер і дослідник, Шахзада Давуд – пакистанський бізнесмен,

– пакистанський бізнесмен, Сулеман Давуд – син пакистанського бізнесмена.

Минулого року Гардінг оголосив про свою участь в експедиції і зазначив, що до складу екіпажу входить "пара легендарних дослідників, деякі з яких здійснили понад 30 занурень на "Титанік", починаючи з 1980-х років". Геміш Гардінг є головою міжнародної компанії Action Aviation, що базується в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати, і спеціалізується на продажах та операціях в галузі ділової авіації.

Вважається, що французький дослідник Поль-Анрі Наржоле також перебуває на борту. Це підтверджується повідомленням Гардінга у Фейсбуці, яке він опублікував перед зануренням.

також перебуває на борту. Це підтверджується повідомленням Гардінга у Фейсбуці, яке він опублікував перед зануренням. Стоктон Раш, виконавчий директор OceanGate, компанії, що здійснює нагляд за зануренням, також, як повідомляється, перебуває на судні.

Мета занурення

Компанія OceanGate Expeditions пропонує восьмиденну експедицію для дослідження знаменитого затонулого "Титаніка", розташованого на глибині 3800 метрів під поверхнею води в Атлантичному океані. Експедиція коштує чималі 250 000 доларів на одного гостя.

"Титанік" перебуває приблизно за 600 кілометрів від узбережжя Ньюфаундленду і складається з двох частин, носової та кормової, які розділені. Місце затоплення також всіяне величезною кількістю уламків.



"Титанік" на місці затоплення (3D копія корабля) / MAGELLAN

За даними OceanGate, повне занурення до затонулого судна, включаючи спуск і підйом, займає приблизно вісім годин. Кожна експедиція триває вісім днів і складається з наукових цілей, таких, як вивчення розпаду уламків.

Що відомо про субмарину "Титан"

"Титан" – це п'ятимісний підводний апарат, призначений для занурення на глибину 4 000 метрів і може рухатися зі швидкістю три вузли, що еквівалентно приблизно 5 кілометрам на годину.



Субмарина "Титан" / Фото OceanGate

Окрім транспортування дайверів до місця катастрофи "Титаніка", він використовується для обстеження та огляду місця аварії, досліджень і збору даних, зйомки фільмів і медіапродукції, а також для тестування апаратного і програмного забезпечення для роботи в глибоководних умовах.

Як заявляє компанія, "Титан" оснащений сучасним освітленням, гідролокаційною навігаційною системою, а також внутрішнім і зовнішнім відео- та фотообладнанням у форматі 4K. Він також має систему моніторингу корпусу в режимі реального часу, яка використовує датчики для аналізу впливу зміни тиску під час занурення для оцінки цілісності конструкції. Система забезпечує раннє попередження для пілота, що дозволяє йому безпечно повернутися на поверхню.

Під час подорожі до місця загибелі Титаніка минулого року репортер CBS Девід Поуг, якого супроводжували представники OceanGate, прочитав відмову від відповідальності, в якій підводний апарат описувався як "експериментальне" судно, яке не було сертифіковане жодним регуляторним органом, і яке несло в собі такі ризики, як фізичні травми, інвалідність, емоційні травми або смерть. Генеральний директор OceanGate Стоктон Раш показав йому підводний апарат, наголосивши, що він має лише одну кнопку і керується за допомогою контролера для відеоігор.



Субмарина керується ігровим контролером / Скриншот з відео BBC

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Стан рятувальної операції

У вівторок зранку з'явилася інформація, що один із членів екіпажу субмарини, яка зникла на шляху до "Титаніка", вийшов на зв'язок. Рорі Голден, який був першим ірландським дайвером, що відвідав затонулий "Титанік" у 2000 році, опублікував на своїй фейсбук-сторінці повідомлення про те, що з ним усе гаразд.

Повідомлення Рорі не проливає багато світла на ситуацію. Схоже, що субмарина наразі не може самостійно піднятися на поверхню і всі зусилля спрямовані на те, щоб безпечно підняти апарат та екіпаж з води.

Важливо! Водночас невідомо, чи насправді він є членом екіпажу, оскільки його ім'я не фігурує у жодних відомих списках осіб, які перебувають на борту субмарини.