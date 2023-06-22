Нагадаємо, на борту зниклого судна знаходяться 5 осіб. Імена чотирьох уже відомі: британський мільярдер Геміш Хардінг, пакистанський бізнесмен Шахзад Давуд і його син Сулеман, а також засновник і генеральний директор самої компанії OceanGate, яка надає послугу занурення, Стоктон Раш. Останній, як випливає з його ж слів, нехтував безпекою на борту своїх субмарин.

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Що відомо

В уже згаданому сюжеті CBS, де Раш проводить для Поуга екскурсію підводним човном, відзначаючи наявність "лише однієї кнопки" на всьому судні й кажучи, що підводний човен "має бути схожим на ліфт". Поуг також згадує, що багато деталей субмарини виглядають імпровізованими, зокрема, готові комп'ютерні дисплеї, верхній поручень ніби "зі світу трейлерів" і використання будівельних труб у якості баласту. В якийсь момент Раш піднімає бездротовий контролер Logitech F710 Wireless, який, здається, має надруковані на 3D-принтері подовжувачі для великого пальця, і каже: "Ми керуємо усім цим за допомогою цього ігрового контролера".

Контролер Logitech F710, представлений у 2010 році, — це бездротовий двопальцевий геймпад для ПК, який використовує зв'язок з USB-приймачем на частоті 2,4 гігагерца. Попри те, що його громіздкий дизайн виглядає застарілим за сьогоднішніми стандартами, він безперервно виробляється вже 13 років, і зазвичай продається на Amazon за ціною близько 29,99 долара.

Невдовзі після того, як у вівторок вранці поширилася новина про контролер Logitech на борту "Титана", на Amazon товар швидко розкупили.

Це не перший випадок, коли "Титан" губиться. У понеділок Поуг написав у твітері, що під час його репортажу минулого літа підводний апарат також загубився на кілька годин, поки Поуг був на поверхні, хоча все ще мав контакт з поверхнею.

Хоча використання ігрового контролера для ПК вартістю 30 доларів для управління не вселяє довіри до конструкції "Титана", точна причина зникнення субмарини наразі невідома. Зусилля зосереджені на пошуку підводного човна та екіпажу, після чого розслідування, ймовірно, спробує визначити причину інциденту. Як повідомляє BBC, підводний човен "Титан" зачинений ззовні, тому навіть якщо судно спливе на поверхню, екіпаж не зможе врятуватися без сторонньої допомоги й задихнеться всередині герметичної капсули.