У відповідь на потенційну зачіпку, підводні операції були перенаправлені на дослідження джерела звуків. Однак, за даними Берегової охорони, використання дистанційно керованих апаратів (ROV) поки що не дало значних результатів.

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Берегова охорона також повідомила виданню BBC, що дані, отримані з літака P-3 (судно бере участь у рятувальній операції), були передані експертам ВМС США для подальшого аналізу, який буде врахований у майбутніх планах пошуків.

Про шуми відомо, що вони схожі на стукіт і повторюються з 30-хвилинними інтервалами. Їх зафіксували у вівторок і вони не припинялися навіть після розгортання додаткового сонару.

Пошуково-рятувальна операція триває

Пошукова операція, що триває в канадському Ньюфаундленді, поки що не принесла жодних результатів. Однак її розширюють, залучаючи додаткові ресурси і рятувальну експертизу приватних фірм. Місія є складною за своєю суттю через відсутність зв'язку та обмежену видимість під поверхнею води.

Погодні умови в цьому районі також створюють проблеми, хоча у вівторок Берегова охорона США повідомила про покращення умов. Пошукові роботи охопили територію площею 1 970 квадратних кілометрів.



Місце аварії "Титаніка" та приблизна зона пошуків субмарини / Фото BBC

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Різні приватні судна також долучилися до пошуків. Крім того, Франція перенаправила в зону пошуку судно з підводним роботом, а для дослідження останнього відомого місцезнаходження підводного човна був розгорнутий автономний керований апарат ROV, оснащений камерою.

Комерційне судно Deep Energy, що спеціалізується на прокладанні труб, співпрацює з дослідницьким судном Polar Prince компанії OceanGate, яка організувала експедицію.



Корабель Polar Prince / Фото BBC

Хто перебуває на борту субмарини

Нагадаємо, що п'ятеро людей перебували на борту судна "Титан", коли зв'язок з ними було втрачено приблизно через 1 годину і 45 хвилин після занурення, причому підводний апарат занурився більш ніж на половину шляху до уламків судна. За оцінками влади, на підводному апараті залишилося запасів кисню менше ніж на 30 годин, і очікується, що запаси вичерпаються до 12:00 четверга.

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Серед п'яти осіб, які перебували на борту підводного човна: