Нагадаємо, що зв'язок із субмариною "Титан" було втрачено в неділю 18 червня приблизно через 1 годину та 45 хвилин після занурення. Згідно із заявою компанії організатора експедиції OceanGate екіпаж загалом має запаси кисню на 70 – 96 годин.

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Пошук субмарини справді важке завдання

За словами Оуена, на початковому етапі пошукова операція полягала б у спробі встановити зв'язок з підводним човном за допомогою передавачів.

Через розмір субмарини та її розташування в полі уламків знайти її буде надзвичайно складним завданням, пояснив Оуен, колишній директор австралійського проєкту "Втеча з підводного човна і порятунок". Коли "Титанік" затонув, різні частини корабля розлетілися, утворивши поле уламків.



Зникла субмарина "Титан" / Фото OceanGate

Описуючи пошукові роботи, Оуен порівняв їх з "пошуком міни на мінному полі", наголосивши на складності розрізнення каміння і потенційних уламків під водою. Крім того, Оуен попередив, що глибина залягання уламків "Титаніка" перевищує можливості багатьох рятувальних систем, що робить пошукову операцію ще більш складною.

Субмарина повинна досягти поверхні, щоб вийти на зв'язок

Оуен також зазначив, що підводний апарат не зможе надіслати будь-якого сигналу маячка, який можна було б зафіксувати. Натомість апарат повинен буде досягти самої поверхні, перш ніж зможе вийти на зв'язок з рятувальниками.

Там будуть радіопередавачі, GPS-сигнали. Там будуть стробоскопічні вогні і радіолокаційні відбивачі, які допоможуть пошуковим силам знайти їх,

– додав Оуен.



Місце розташування уламків "Титаніка" / Фото BBC

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