Зауважимо, що компанія OceanGate організувала тур до уламків легендарного "Титаніка" Туди відправилися генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Хеміш Хардінг і Поль-Анрі Наргеоле. На жаль, жодному з них не вдалося вижити.

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Був спрямований всередину вибух

Спочатку компанія оголосила, що члени екіпажу зникли безвісти. Згодом підтвердили, що усі ті, хто був на "Титані", загинули.

Тепер ми вважаємо, що наш генеральний директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд, Хеміш Хардінг і Поль-Анрі Наргеоле, на жаль, пропали безвісти. Ці люди були справжніми дослідниками, яких розділяв особливий дух пригод і глибока пристрасть до дослідження та захисту Світового океану,

– заявили в компанії.

Під час брифінгу Берегова охорона США також підтвердила, що уламки, які виявили напередодні, належать батискафу "Титан".

"Сьогодні вранці (22 червня – Техно 24) безпілотний підводний апарат, запущений із судна Horizon Arctic, виявив хвостову обшивку Titan приблизно за 1 600 футів (487 метрів – Техно 24) від "Титаніка" на морському дні. Згодом було знайдено додаткові уламки. Під час консультації з експертами об'єднаного командування (операцією – Техно 24) було зроблено висновок, що уламки свідчать про катастрофічну втрату пасажирської капсули", – повідомив Джон Могер, контрадмірал Берегової охорони США.

Самі уламки допомогли зрозуміти, що ж сталося з підводним судном. Судячи з них, можна припустити, що стався спрямований усередину вибух, розповідають у Береговій охороні США.

Контакт з "Титаном" втратили ще у неділю

Нагадаємо, що зі своїм допоміжним судном батискаф "Титан" втратив зв'язок у неділю зранку. Сталося це за якісь лічені години після занурення. За словами Могера, зарано говорити про те, чи стався збій судна.

Зауважимо, що до останнього була надія, що членам екіпажу вдалося вижити. Гідроакустичні буї, скинуті з канадських літаків, фіксували підводні шуми у вівторок і середу. Тоді висловлювали припущення, що люди живі та намагаються дати про себе знати, стукаючи по корпусу.