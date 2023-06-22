Наразі фахівці оцінюють усі отримані дані, щоб ідентифікувати виявлені уламки. Знайшли їх за допомогою глибоководного дистанційно керованого апарата Victor 6000. Загалом до пошуків залучено щонайменше 7 суден та кілька літаків.

Не пропустіть На борту зниклої субмарини перебуває CEO компанії, який казав, що безпека – це марнотратство

Нагадаємо, що субмарина "Титан", яка повинна була доставити туристів до місця аварії "Титаніка", зникла з радарів у неділю, 18 червня. На борту перебувало п'ятеро осіб, серед яких:

Геміш Хардінг – 58-річний британський бізнесмен,

Шахзада Давуд – 48-річний британо-пакистанський бізнесмен,

Сулеман Давуд – 18-річний син Шахзади,

Поль-Анрі Наржоле – 77-річний французький дослідник,

Стоктон Раш – 61-річний генеральний директор компанії OceanGate.

Час вичерпано

Екіпаж "Титану" мав запаси кисню на максимум 90 годин, і за попередніми підрахунками вони вичерпалися у четвер, 22 червня, о 14:00. Водночас фахівці зазначили, що не слід сприймати ці розрахунки, як однозначний факт, оскільки за різних обставин кисень міг закінчитися або швидше, або ж його могло залишитися більше.

Разом з тим, раніше доктор Кен Ледез, експерт з гіпербаричної медицини з Меморіального університету в Сент-Джонсі, Ньюфаундленд, заявляв, що втрата кисню не єдина проблема екіпажу субмарини. Річ у тім, що у судні накопичується вуглекислий газ, а системою його виведення підводний човен не обладнаний.