Зеє переконаний, що екіпаж "Титана" – приречений. Врятувати його – важче, аніж вирушили на Місяць.
Зверніть увагу Все, що відомо про пошуки субмарини з туристами, які досліджували затонулий "Титанік"
За словами Зеє, навіть атомні підводні човни не опускаються так глибоко.
Якщо ця субмарина має проблеми з управлінням, то вона пропала. Туди ніхто не зможе спуститися та забрати її. І жодного плану Б у них немає,
– заявив вчений.
Тим часом у береговій охороні США налаштовані оптимістичніше й вірять у порятунок екіпажу. Повідомляють, що запаси кисню можна розтягнути, якщо люди на борту "Титана" відмовляться від розмов.
Водночас раніше в Explorers Club запропонували свою допомогу з пошуком "Титана". Участь в рятувальній операції збираються взяти за допомогою ROV – дистанційно керованого робота. Також до порятунку "Титана" долучиться робот від британської компанії Magellan.
Деталі
- Субмарина зникла під час експедиції до уламків "Титаніка". Наразі підтверджено, що на борту перебували 3 людей. Мовиться про Геміша Гардінга, Шахзада Давуда, Сулемана Давуда. Окрім того, на борту можуть перебувати ще двоє туристів.
- Зв'язок з екіпажем втратили у неділю, 18 червня. Відомо, що "Титан" може спускатися до 4000 метрів.
- Подорож до місця загибелі "Титаніка" коштує 250 тисяч доларів.