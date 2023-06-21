Зеє переконаний, що екіпаж "Титана" – приречений. Врятувати його – важче, аніж вирушили на Місяць.

Зверніть увагу Все, що відомо про пошуки субмарини з туристами, які досліджували затонулий "Титанік"

За словами Зеє, навіть атомні підводні човни не опускаються так глибоко.

Якщо ця субмарина має проблеми з управлінням, то вона пропала. Туди ніхто не зможе спуститися та забрати її. І жодного плану Б у них немає,

– заявив вчений.

Тим часом у береговій охороні США налаштовані оптимістичніше й вірять у порятунок екіпажу. Повідомляють, що запаси кисню можна розтягнути, якщо люди на борту "Титана" відмовляться від розмов.

Зауважте! Джеймс Кемерон – режисер легендарного фільму "Титанік" – ще 10 років тому попереджував, як небезпечно занурюватися до уламків лайнера. Тоді Кемерон попереджував, що "ви вирушаєте до одного з найневблаганніших місць на землі, ви не зможете зателефонувати рятувальникам, аби вони вас врятували". До слова, сам Кемерон занурювався 33 рази.

Водночас раніше в Explorers Club запропонували свою допомогу з пошуком "Титана". Участь в рятувальній операції збираються взяти за допомогою ROV – дистанційно керованого робота. Також до порятунку "Титана" долучиться робот від британської компанії Magellan.

Важливо! Очікується, що кисень на субмарині "Титан" вичерпається до 12:00 22 червня.

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