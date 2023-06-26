Морські відомства розпочали пошукову операцію в Північній Атлантиці, де судно зазнало катастрофи, що забрала життя всіх п'яти осіб, які перебували на борту. Уламки підводного апарату були виявлені приблизно на глибині 3 810 метрів під водою, за кілька сотень футів від уламків "Титаніка", до яких він прямував на дослідження.

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Чому Канада ініціювала розслідування

Кеті Фокс, голова транспортного комітету, заявила, що розслідування проводиться в Канаді через те, що судно йшло під канадським прапором і вийшло з канадського порту. Вона визнала міжнародний інтерес до цієї справи і висловила намір комісії співпрацювати і ділитися інформацією з іншими відповідними відомствами, такими як Національна рада з безпеки на транспорті США і Берегова охорона США, відповідно до канадського законодавства.

Королівська канадська кінна поліція також оголосила про свою участь у цій справі, ініціювавши перевірку, щоб визначити, чи є потреба у проведенні повного розслідування. У разі виявлення ознак потенційних кримінальних або правових порушень буде розпочато всебічне розслідування. Слід зазначити, що початкова пошуково-рятувальна операція проводилася під керівництвом Берегової охорони із залученням значних міжнародних зусиль, що, ймовірно, призвело до значних витрат.

Однак орган, відповідальний за проведення комплексного розслідування, в якому беруть участь кілька країн, ще не визначений остаточно. Компанія OceanGate Expeditions, яка володіла і експлуатувала підводний апарат "Титан", базується в США, тоді як сам підводний апарат був зареєстрований на Багамських островах.

Цікавий факт! Після інциденту компанія OceanGate, розташована в Еверетті, штат Вашингтон, припинила свою діяльність.

Проблеми із субмариною "Титан"

Очікується, що основна увага в розслідуванні буде зосереджена на підводному апараті "Титан". Занепокоєння викликає нетрадиційна конструкція судна і опір його творця незалежним перевіркам безпеки, які є загальноприйнятими в цій галузі.

Генеральний директор OceanGate Стоктон Раш висловив своє невдоволення тим, що він сприймає як задушливі правила, які гальмують прогрес та інновації. У своєму блозі на сайті компанії Раш виступив проти вимоги схвалення зовнішніми організаціями кожної інновації перед її випробуванням у реальних умовах.

Зокрема, "Титан" не був зареєстрований як судно в США або в міжнародних органах, що регулюють безпеку. Крім того, він не отримав класифікацію від морської промислової групи, відповідальної за встановлення стандартів, пов'язаних з будівництвом корпусів суден.

Хоча деякі аспекти розслідування з'ясовуються, наприклад, ймовірний час аварії, багато питань залишаються без відповідей. Нещодавно ВМС США проаналізували акустичні дані і виявили "аномалію", схожу на імплозію (вибух спрямований у центр об'єкта) поблизу місця, де працював "Титан", коли було втрачено зв'язок. Однак ці дані не були визнані остаточними, і берегова охорона продовжила пошукові роботи.

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Враховуючи серйозність ситуації, очікується, що за цим послідує шквал судових позовів. Однак юридичні складнощі та проблеми, пов'язані зі встановленням юрисдикції, можуть стати на заваді успіху таких позовів. Колишні працівники "Оушенгейт" і колишні пасажири висловлюють занепокоєння щодо безпеки підводного човна, що сприяє виникненню потенційних правових наслідків пов'язаних з інцидентом.