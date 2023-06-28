В інтерв'ю BBC Блум розповів, що він і його син спочатку мали намір взяти участь у підводній експедиції, але зрештою відмовилися через побоювання, пов'язані з можливостями занурення підводного апарату.

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Чому Блум відмовився

У текстових повідомленнях, якими поділився Блум, Раш пропонував знижку в 150 000 доларів на людину, що значно нижче за стандартну ціну в 250 000 доларів. Однак, попри фінансовий стимул, Блум не був переконаний, що підводний човен обладнаний для забезпечення безпечного занурення.

Говорячи про потенційний візит на "Титанік", Блум висловив свій жаль, заявивши:

Якби ми не були стурбовані питаннями безпеки, ми б дуже хотіли це зробити. Але чим більше ми дізнавалися, тим більше хвилювалися.

Його застереження стосувалися відповідності підводного апарату галузевим нормам і стандартам безпеки.

Нагадаємо, що "Титан" не був сертифікований жодною з організацій, які перевіряють водний транспорт. Субмарина працювала у міжнародних водах, тож Раш скористався лазівкою.

Відмовлявся слухати критику

Блум критикував Раша за те, що він не намагався отримати "конструктивний зворотній зв'язок" щодо "Титану". Хоча Раш часто наголошував на галузевих стандартах безпеки, Блум стверджував, що Раш знехтував цими стандартами, застосувавши нетрадиційний підхід.

Він описав Раша як "вовка-одинака без ресурсів, який збирає речі за допомогою клейкої стрічки і WD40", маючи на увазі відсутність належної підготовки і ресурсів.

Викриття, зроблені Джеєм Блумом щодо його рішення не брати участь у поїздці на "Титані", порушили питання про протоколи безпеки OceanGate і стиль керівництва генерального директора Стоктона Раша.

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OceanGate досі не відреагувала на звинувачення Блума, що змушує багатьох замислитися над тим, як ці викриття вплинуть на репутацію компанії та її майбутні починання. Цей інцидент слугує нагадуванням про першочергову важливість безпеки в дослідницьких проєктах і необхідність відкритого діалогу та співпраці в галузі.