Коротко нагадаємо: компанія OceanGate займається глибоководними турами до "Титаніка". Для цього вона використовує власний підводний човен "Титан", який, за останніми даними, виявився зібраним із неякісних матеріалів. 19 червня субмарина раптово зникла з п'ятьма членами екіпажу, включно з главою компанії Стоктоном Рашем. До масштабних пошуків були залучені берегові служби США та Канади, а також приватні судна. Запас кисню був розрахований на 96 годин, проте, як з'ясувалося потім, судно вибухнуло ще задовго до того, як могло би скінчитися повітря.

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MrBeast отримав запрошення

У твітері YouTube-блогера з'явилося повідомлення зі скриншотом, на якому невідомий співрозмовник каже, що попливе до "Титаніка" пізніше, і зазначає, що "команда буде дуже рада, якщо ти поїдеш з нами".

"Раніше цього місяця мене запросили покататися на підводному човні до "Титаніка", я відмовився. Трохи страшно, що я міг опинитися на ньому".

Як випливає зі скриншота, блогер відмовився від пропозиції. Неясно, яку з поїздок йому пропонували: першу в сезоні 2023 року, яка зазнала катастрофи, чи якусь із наступних, які вже не відбудуться.

Варто зазначити, що користувачі швидко помітили дещо дивне. На скриншоті MrBeast повідомлення з запрошенням розташоване на блакитній бульбашці у правій стороні, тоді як над нею зліва – край сірої бульбашки повідомлення співрозмовника. Річ у тім, що більшість месенджерів, як і iMessage в цьому випадку, виділяють кольором повідомлення, надіслані з вашого телефона, тобто людини, яка робить скриншот. Таким чином аудиторія блогера спочатку звинуватила його в тому, що він надіслав це повідомлення з запрошенням сам собі, а потім видав його за чуже. Однак сам Дональдсон пізніше пояснив, що скриншот був зроблений саме автором повідомлення і надісланий йому, коли обоє обговорювали цю тему.

"Зачекайте, чому отриманий текст синій, чому ви це вигадуєте?" – написав користувач. "Мій друг надіслав мені скріншот того, як запрошував мене. Я навіть не подумав прокрутити вгору й зробити скриншот наших старих текстів сам", – відповів MrBeast.

Хто такий MrBeast