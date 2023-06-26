Коротко нагадаємо: компанія OceanGate займається глибоководними турами до "Титаніка". Для цього вона використовує власний підводний човен "Титан", який, за останніми даними, виявився зібраним із неякісних матеріалів. 19 червня субмарина раптово зникла з п'ятьма членами екіпажу, включно з главою компанії Стоктоном Рашем. До масштабних пошуків були залучені берегові служби США та Канади, а також приватні судна. Запас кисню був розрахований на 96 годин, проте, як з'ясувалося потім, судно вибухнуло ще задовго до того, як могло би скінчитися повітря.
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MrBeast отримав запрошення
У твітері YouTube-блогера з'явилося повідомлення зі скриншотом, на якому невідомий співрозмовник каже, що попливе до "Титаніка" пізніше, і зазначає, що "команда буде дуже рада, якщо ти поїдеш з нами".
"Раніше цього місяця мене запросили покататися на підводному човні до "Титаніка", я відмовився. Трохи страшно, що я міг опинитися на ньому".
Як випливає зі скриншота, блогер відмовився від пропозиції. Неясно, яку з поїздок йому пропонували: першу в сезоні 2023 року, яка зазнала катастрофи, чи якусь із наступних, які вже не відбудуться.
"Зачекайте, чому отриманий текст синій, чому ви це вигадуєте?" – написав користувач. "Мій друг надіслав мені скріншот того, як запрошував мене. Я навіть не подумав прокрутити вгору й зробити скриншот наших старих текстів сам", – відповів MrBeast.
Хто такий MrBeast
- Джиммі Дональдсон – американський блогер, який веде свою діяльність здебільшого на YouTube.
- На момент написання цього матеріалу його канал зібрав 163 мільйони підписників і займає друге місце за кількістю аудиторії, поступаючись лише індійському музичному лейблу T-Series, який кілька років тому змагався за першість з іншим ютубером, PewDiePie, і переміг його. Перший сьогодні має 244 мільйони підписників, а другий – 111 мільйонів.
- Дональдсон почав розміщувати відео на YouTube у 2012 році у віці 13 років.
- Він відомий своїми благодійними проєктами. Наприклад, для Фонду Arbor Day MrBeast зібрав понад 22 мільйони доларів.