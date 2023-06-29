Серед уламків "Титану" піднятих з дна океану напередодні, влада виявила посадкову раму підводного човна і задню кришку. Берегова охорона США оголосила, що офіційний аналіз імовірних останків буде проведений американськими медичними фахівцями. Наразі відомство перебуває на початковій стадії розслідування причин трагічного інциденту.

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Дослідження людських останків

Морська слідча комісія (MBI) на чолі з капітаном Джейсоном Нойбауером контролюватиме транспортування доказів до американського порту для подальшого аналізу і тестування. Капітан Нойбауер наголосив, що попереду ще багато роботи для того, щоб зрозуміти фактори, які призвели до катастрофічної загибелі "Титану", і запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Я вдячний за скоординовану міжнародну та міжвідомчу підтримку, яка допомогла знайти і зберегти ці життєво важливі докази на екстремальних морських відстанях і глибинах,

– заявив капітан Нойбауер виданню BBC.

Нагадаємо, що всі п'ятеро пасажирів субмарини "Титан" загинули 18 червня після того, як підводний човен зазнав імплозії (вибуху спрямованого у центр об'єкта) приблизно через 90 хвилин після занурення, щоб оглянути останки "Титаніка", який зазнав аварії у 1912 році. Залишки корабля розташовані на глибині 3800 метрів у Північній Атлантиці.

Серед загиблих:

Стоктон Раш – голова компанії OceanGate, відповідальної за занурення, 61 рік;

– голова компанії OceanGate, відповідальної за занурення, 61 рік; Геміш Хардінг – британський дослідник, 58 років;

– британський дослідник, 58 років; Шахзада Давуд – британський бізнесмен, 48 років;

– британський бізнесмен, 48 років; Сулеман Давуд – син бізнесмена, 19 років;

– син бізнесмена, 19 років; Поль-Анрі Наржеоле – французький дайвер, 77 років.

Спочатку офіційні особи висловлювали скептицизм щодо можливості знайти тіла загиблих, оскільки на глибині де було виявлено залишки субмарини неймовірно жорстоке середовище через значний тиск та місцеву фауну.

Капітан Нойбауер раніше заявляв, що слідчі вживатимуть "всіх заходів обережності", якщо будуть виявлені людські останки, і розслідування, ймовірно, включатиме офіційні слухання зі свідченнями свідків.

Дослідження місця аварії триває

Наразі п'ять основних секцій підводного човна знаходяться у великому полі уламків біля носової частини "Титаніка", як повідомила берегова охорона. За словами наукового кореспондента BBC Джонатана Амоса, серед уламків, винесених на берег у середу, щонайменше одна титанова торцева кришка, ілюмінатор субмарини з відсутнім вікном, титанове кільце, посадочна рама і відсік для кінцевого устаткування.

Місію з підйому підводного човна очолювало канадське судно Horizon Arctic, яке використовувало дистанційно керований апарат, що належить компанії Pelagic Research Services. Раніше в середу компанія оголосила, що її команда завершила морські операції і повертається на свою базу.

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Критика компанії, яка організовувала експедицію

OceanGate зіткнулася з критикою щодо своїх методів безпеки, а колишні співробітники висловлювали занепокоєння щодо підводного човна "Титан", який не мав будь-яких сертифікатів. В електронних повідомленнях, за словами BBC, Стоктон Раш відкидав занепокоєння щодо безпеки, висловлені експертом, заявляючи, що він втомився від того, що гравці галузі використовують аргументи про безпеку для перешкоджання інноваціям.

Крім того, ще один колишній співробітник OceanGate написав звіт про перевірку, в якому висвітлив "численні проблеми, що викликали серйозні занепокоєння з приводу безпеки", в тому числі занепокоєння з приводу випробувань корпусу судна.