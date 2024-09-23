Слухання тривають, розкриваючи нові деталі

Минулого тижня розпочалися слухання з приводу катастрофи підводного човна Titan компанії OceanGate, яка сталася понад рік тому. У них бере участь берегова охорона, котра проводила пошуки зниклого судна, і врешті знайшла уламки на дні океану. Це розслідування розкриває деталі, про які досі ніхто не чув. Раніше ми вперше побачили кадри, зняті підводним дроном у процесі пошуків, а тепер на поверхню вийшли інші цікаві деталі, пише Sky News.

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Тепер слідство дізналося, що Стоктон Раш, засновник і директор компанії, розбив підводний човен за кілька днів до того, як він вибухнув.

Як повідомляється, Раш врізався в перегородку, яка була частиною механізму запуску підводного човна "Титан". Зіткнення перевернуло підводний човен і навіть залишило деяких його пасажирів висіти догори ногами.

Науковий директор OceanGate, доктор Стівен Росс, розповів, що під час одного занурення в червні 2023 року — всього за кілька днів до вибуху — платформа вийшла з ладу. Він почув "гучний удар" під час пробного занурення, а потім пасажири на борту підводного апарата почали "перекидатися". Знадобилася ціла година, щоб витягти людей з води.

Один пасажир висів вниз головою. Іншим двом вдалося вклинитися в носову кришку,

– сказав Росс, додаючи, що в тій аварії ніхто не постраждав, але це було "незручно і неприємно".

Після того зіткнення тестове занурення підводного човна було перервано, і він повернувся на поверхню, щоб дозволити всім пасажирам вийти. Однак Росс повідомив слідству, що "було багато проблем" зі стартовою платформою, з якими "наземній команді довелося мати справу".

Коли Росса запитали, чи проводила компанія якісь перевірки корабля або аналіз цілісності його корпусу, він відповів: "Я не знаю, чи робили вони це, чи ні".

Коли його запитали, чи провела компанія розслідування причин аварії, які призвели до зіткнення і перевертання, він заявив: "Я цього не пам'ятаю".

Всього через кілька днів OceanGate відправила Titan назад на глибину разом із Рашем, британським дослідником Гемішем Гардінгом, британсько-пакистанським бізнесменом Шахзадою Давудом і його сином Сулеманом, а також французьким дайвером Полем-Анрі Нарджоле. Усі п'ятеро людей на борту загинули, коли вуглепластиковий корпус судна, який, як потім виявилось, був протермінований, не витримав гігантського тиску й зазнав імплозії, тобто розгерметизувався й вибухнув буквально за одну мить.

На цих нових кадрах видно уламки екіпажного відсіку: відео