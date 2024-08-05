Процедура предусматривает вживление устройства размером с монету, соединенного с корой головного мозга с помощью 1024 ультратонких электродов. Специализированный медицинский робот выполняет деликатную задачу по присоединению этих электродов к мозгу.

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По словам Маска, второй пациент получил имплантат с не менее 400 функционирующими электродами, хотя точная дата операции остается неизвестной. Напомним, что ранее ее перенесли, из-за проблем со здоровьем пациента.

Проблемы первого пациента

У первого пациента Neuralink, Ноланда Арбо, который получил имплантат в январе, возникли некоторые проблемы с соединением электродов, что требовало корректировки алгоритма, который превращает нейронные импульсы в управляющие команды.

Несмотря на эти трудности, Арбо удалось установить новый рекорд скорости управления курсором с помощью одной лишь мысли, даже при функционировании лишь 10-15% электродов.

В рамках нынешней программы клинических испытаний Neuralink планирует имплантировать мозговые устройства еще восьми пациентам. Ход и результаты этих процедур будут тщательно отслеживаться, чтобы оценить эффективность и потенциал технологии Neuralink.

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В недавнем интервью с Лексом Фридманом Маск, несколько руководителей Neuralink и Арбо обсудили достижения и вызовы, с которыми сталкивается компания. Маск также рассказал, что разговаривал с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом о необходимости создания правительственной комиссии для уменьшения регуляторной нагрузки на бизнес.

Маск выразил намерение войти в состав этой комиссии, аргументируя это тем, что действующее законодательство препятствует инновациям в Соединенных Штатах.