Процедура передбачає вживлення пристрою розміром з монету, з'єднаного з корою головного мозку за допомогою 1024 ультратонких електродів. Спеціалізований медичний робот виконує делікатне завдання з приєднання цих електродів до мозку.

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За словами Маска, другий пацієнт отримав імплантат з щонайменше 400 функціонуючими електродами, хоча точна дата операції залишається невідомою. Нагадаємо, що раніше її перенесли, через проблеми зі здоров'ям пацієнта.

Проблеми першого пацієнта

У першого пацієнта Neuralink, Ноланда Арбо, який отримав імплантат у січні, виникли деякі проблеми зі з'єднанням електродів, що вимагало коригування алгоритму, який перетворює нейронні імпульси на керуючі команди.

Попри ці труднощі, Арбо вдалося встановити новий рекорд швидкості керування курсором за допомогою однієї лише думки, навіть при функціонуванні лише 10-15% електродів.

В рамках цьогорічної програми клінічних випробувань Neuralink планує імплантувати мозкові пристрої ще вісьмом пацієнтам. Хід і результати цих процедур будуть ретельно відстежуватися, щоб оцінити ефективність і потенціал технології Neuralink.

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У нещодавньому інтерв'ю з Лексом Фрідманом Маск, кілька керівників Neuralink та Арбо обговорили досягнення та виклики, з якими стикається компанія. Маск також розповів, що розмовляв з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом про необхідність створення урядової комісії для зменшення регуляторного навантаження на бізнес.

Маск висловив намір увійти до складу цієї комісії, аргументуючи це тим, що чинне законодавство перешкоджає інноваціям у Сполучених Штатах.