Генеральний директор Неврологічного інституту Барроу Майкл Лоутон підтвердив скасування операції в телефонному інтерв'ю виданню. За його словами, у пацієнта були проблеми зі здоров'ям, які зробили операцію неможливою в запланований час.

А тим часом Перший пацієнт Neuralink розповів Джо Рогану про можливості та безпеку мозкового чипа

Очікується, що наступного кандидата на участь у програмі клінічних випробувань Neuralink прооперують у липні в лікарні Барроу.

Вибір правильного пацієнта для такого дослідження дуже важливий. Всі, хто бере в ньому участь, як клінічно, так і хірургічно, зобов'язані провести процедуру належним чином,

– наголосив Лоутон.

Що відомо про пацієнта Neuralink

Пацієнт, операцію якого скасували, страждає на бічний аміотрофічний склероз (БАС), також відомий як хвороба Лу Геріга. БАС – невиліковне захворювання, яке викликає дегенерацію нервових клітин спинного і головного мозку, що в підсумку призводить до повного паралічу м'язів.

Дивіться також Вчені прикріпили вирощену в лабораторії шкіру до обличчя робота та це справді жахає

Затверджена програма клінічних випробувань Neuralink передбачає проведення операцій трьом пацієнтам, а попередня фаза планується завершити у 2026 році. Перший пацієнт, Ноланд Арбо, повідомив, що імплантат значно покращив якість його життя.