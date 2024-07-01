Генеральный директор Неврологического института Барроу Майкл Лоутон подтвердил отмену операции в телефонном интервью изданию. По его словам, у пациента были проблемы со здоровьем, которые сделали операцию невозможной в запланированное время.

А тем временем Первый пациент Neuralink рассказал Джо Рогану о возможностях и безопасности мозгового чипа

Ожидается, что следующего кандидата на участие в программе клинических испытаний Neuralink прооперируют в июле в больнице Барроу.

Выбор правильного пациента для такого исследования очень важен. Все, кто принимает в нем участие, как клинически, так и хирургически, обязаны провести процедуру должным образом,

– подчеркнул Лоутон.

Что известно о пациенте Neuralink

Пациент, операцию которого отменили, страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС), также известный как болезнь Лу Герига. БАС – неизлечимое заболевание, которое вызывает дегенерацию нервных клеток спинного и головного мозга, что в итоге приводит к полному параличу мышц.

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Утвержденная программа клинических испытаний Neuralink предусматривает проведение операций трем пациентам, а предварительная фаза планируется завершить в 2026 году. Первый пациент, Ноланд Арбо, сообщил, что имплантат значительно улучшил качество его жизни.