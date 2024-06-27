Черпая вдохновение из научной фантастики, исследователи из Токийского университета воплотили в жизнь концепцию, напоминающую фильмы о "Терминаторе", вырастив живую кожу в лаборатории и прикрепив ее к лицу робота. В результате получился робот, который может показывать основные выражения лица, что является значительным шагом на пути к созданию более похожих на человека роботов.

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Исследовательская группа во главе с профессором Шодзи Такеучи считает, что эта инновация может вывести функциональность роботов на новый уровень.

Манипулировать мягкими, влажными биологическими тканями в процессе разработки гораздо сложнее, чем могут подумать люди, не являющиеся специалистами в этой области. Например, если не соблюдать стерильность, бактерии могут попасть внутрь и ткань погибнет. Однако теперь, когда мы можем это сделать, живая кожа может предоставить роботам целый ряд новых возможностей,

– объяснил Такеучи.

Одним из ключевых преимуществ этой живой кожи является ее способность к самовосстановлению, подобно человеческой коже. В отличие от материалов на химической основе, которые нуждаются во внешних стимулах, таких как тепло или давление, чтобы восстановиться, биологическая кожа может самостоятельно заживлять незначительные повреждения.

Это свойство имеет решающее значение для разработки роботов, способных сохранять свою целостность и функциональность в течение длительного времени.



Живая кожа на лице робота / Фото TAKEUCHI ET AL

Такеучи рассказал в ходе исследования команде удалось в определенной степени воссоздать человеческую внешность, создав лицо с таким же поверхностным материалом и структурой, как у человека. Кроме того, благодаря этому исследованию ученые определили новые вызовы, такие как необходимость поверхностных морщин и более толстого эпидермиса для достижения более похожего на человеческий вида.

Мы считаем, что создание более толстой и реалистичной кожи может быть достигнуто путем включения потовых и сальных желез, пор, кровеносных сосудов, жира и нервов,

– сказал ученый.

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Конечной целью является создание роботов, которые не только будут выглядеть более похожими на людей, но и будут иметь улучшенные сенсорные возможности и ловкость. Это предполагает интеграцию сложных приводов или искусственных мышц, чтобы сделать возможным выражение лица и движения, подобные человеческим.