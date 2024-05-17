Арбо, 29-летний техасец, который стал парализованным после несчастного случая во время дайвинга восемь лет назад, сначала получил превосходные результаты от имплантации. С помощью нейрочипа он научился управлять курсором силой мысли и использовал эту новую способность, чтобы играть в видеоигры, такие как Civilization VI и Mario Kart, и общаться в соцсетях.

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Проблемы с имплантом

Осложнения возникли, когда определенные контакты имплантата, вставленного в моторную кору головного мозга, со временем начали втягиваться, что, как признала компания Neuralink, могло быть связано с воздухом, который попал в череп в ходе операции.

Арбо поделился ужасным опытом потери недавно приобретенных способностей, в том числе контроля над курсором, в интервью Bloomberg.

Я начал терять контроль над курсором. Я думал, что они внесли какие-то изменения, и в этом была причина. Но потом мне сказали, что из моего мозга выдергивают контакты. Это было очень тяжело услышать. Я думал, что смогу попользоваться им, возможно, месяц, а потом мое путешествие подойдет к концу.

Несмотря на проблему с контактами, в Neuralink утверждают, что успешно откорректировали алгоритм интерпретации сигналов с чипа, что привело к улучшению пропускной способности данных. С тех пор Арбо восстановил способность управлять курсором на своем компьютере для набора текста буква за буквой, а программное обеспечение Neuralink постепенно учится распознавать слова, чтобы в итоге интерпретировать целые предложения на более высокой скорости.

Neuralink требуется улучшение

Опыт Арбо служит ключевым моментом для развития технологии интерфейса между мозгом и компьютером. Neuralink стремится предоставить подобные возможности другим людям, которые сталкиваются с такими же проблемами. Но для этого компания должна решить проблемы, которые возникли у первого пациента.

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Что касается самого Арбо, то он остается преданным эксперименту. Он согласился сохранить чип в своем мозге минимум в течение года, чтобы оценить его долгосрочное влияние на человека, эффективность и безопасность.

Несмотря на начальные препятствия, Арбо остается оптимистом относительно будущих достижений и выразил заинтересованность в переходе к следующей итерации Neuralink.