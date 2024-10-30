Главное о новых Mac Mini

Теперь устройство оснащено новейшим чипом M4, впервые поддерживает трассировку лучей и по умолчанию поставляется с 16 гигабайтами оперативной памяти, что, кажется, является новой нормой в эру Apple Intelligence. Цена на компьютер с обычным чипом M4, по-прежнему, начинается от 599 долларов, тогда как более мощная модель M4 Pro стоит от 1399 долларов, пишет The Verge.

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Как и обновленный iMac, анонсированный вчера, Mac Mini доступен для предварительного заказа уже сейчас и появится в магазинах 8 ноября.

Первое, что вы заметите - это новый дизайн. Mini значительно уменьшился в размерах, что видно при прямых сравнениях в ролике Apple. Он и так был относительно небольшим настольным компьютером, а теперь стал совсем крошечным – размер каждой из сторон всего 12 сантиметров.

Mac Mini
Новый Mac Mini / Фото Apple

Естественно, возникает вопрос о том, как Apple удается поддерживать прохладу внутри корпуса. Компания говорит, что это благодаря эффективности M4 и "инновационной тепловой архитектуре, которая направляет воздух на разные уровни системы", тогда как вся вентиляция осуществляется через плоскую "ногу", которая занимает почти всю нижнюю площадь и одновременно выполняет роль подставки.

Несмотря на уменьшение размеров, Apple оснастила компьютер большим количеством входов/выходов:

  • Спереди два порта USB-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъем.
  • На задней панели вы найдете 10-гигабитный Ethernet, HDMI и три порта Thunderbolt.
  • Порты USB-A наконец-то стали историей.

Скорость портов Thunderbolt будет отличаться в зависимости от того, какой процессор M4 вы выбрали. Обычный чип M4 поддерживает Thunderbolt 4, тогда как M4 Pro обеспечивает самую новую пропускную способность Thunderbolt 5.

Mac Mini
Некоторые разъемы Mac Mini / Фото Apple

  • M4 Pro Mac Mini также обеспечивает более высокую общую производительность благодаря 14 процессорным и 20 графическим ядрам.
  • Объем оперативной памяти можно выбрать до 32 гигабайт в обычном M4 или до 64 гигабайт в M4 Pro.
  • Объем накопителя достигает 8 терабайт.

Все это делает Mac Mini весьма мощной машиной, если вы готовы потратить достаточно средств за дополнительные характеристики.

Смотрите презентационный ролик, посвященный Mac mini: видео

Apple традиционно сравнила Mac mini на базе M4 с устройствами прежних поколений, приведя цифры. Так, например, новинка обеспечивает до 13,3 раза более высокую игровую производительность в World of Warcraft: The War Within, чем Mac mini с M1. Он также улучшает качество фотографий, ускоряя масштабирование изображений в Photomator до 33 раз. Mac mini на чипе M4 Pro проводит 3D-визуализацию в Blender до 2,9 раза быстрее, чем с процессором M2 Pro.