Главное о новых Mac Mini

Теперь устройство оснащено новейшим чипом M4, впервые поддерживает трассировку лучей и по умолчанию поставляется с 16 гигабайтами оперативной памяти, что, кажется, является новой нормой в эру Apple Intelligence. Цена на компьютер с обычным чипом M4, по-прежнему, начинается от 599 долларов, тогда как более мощная модель M4 Pro стоит от 1399 долларов, пишет The Verge.

Как и обновленный iMac, анонсированный вчера, Mac Mini доступен для предварительного заказа уже сейчас и появится в магазинах 8 ноября.

Первое, что вы заметите - это новый дизайн. Mini значительно уменьшился в размерах, что видно при прямых сравнениях в ролике Apple. Он и так был относительно небольшим настольным компьютером, а теперь стал совсем крошечным – размер каждой из сторон всего 12 сантиметров.



Новый Mac Mini / Фото Apple

Естественно, возникает вопрос о том, как Apple удается поддерживать прохладу внутри корпуса. Компания говорит, что это благодаря эффективности M4 и "инновационной тепловой архитектуре, которая направляет воздух на разные уровни системы", тогда как вся вентиляция осуществляется через плоскую "ногу", которая занимает почти всю нижнюю площадь и одновременно выполняет роль подставки.

Несмотря на уменьшение размеров, Apple оснастила компьютер большим количеством входов/выходов:

Спереди два порта USB-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъем.

и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. На задней панели вы найдете 10-гигабитный Ethernet, HDMI и три порта Thunderbolt .

. Порты USB-A наконец-то стали историей.

Скорость портов Thunderbolt будет отличаться в зависимости от того, какой процессор M4 вы выбрали. Обычный чип M4 поддерживает Thunderbolt 4, тогда как M4 Pro обеспечивает самую новую пропускную способность Thunderbolt 5.



Некоторые разъемы Mac Mini / Фото Apple

M4 Pro Mac Mini также обеспечивает более высокую общую производительность благодаря 14 процессорным и 20 графическим ядрам.

Объем оперативной памяти можно выбрать до 32 гигабайт в обычном M4 или до 64 гигабайт в M4 Pro.

в обычном M4 или в M4 Pro. Объем накопителя достигает 8 терабайт.

Все это делает Mac Mini весьма мощной машиной, если вы готовы потратить достаточно средств за дополнительные характеристики.

Смотрите презентационный ролик, посвященный Mac mini: видео

Apple традиционно сравнила Mac mini на базе M4 с устройствами прежних поколений, приведя цифры. Так, например, новинка обеспечивает до 13,3 раза более высокую игровую производительность в World of Warcraft: The War Within, чем Mac mini с M1. Он также улучшает качество фотографий, ускоряя масштабирование изображений в Photomator до 33 раз. Mac mini на чипе M4 Pro проводит 3D-визуализацию в Blender до 2,9 раза быстрее, чем с процессором M2 Pro.