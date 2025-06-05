Ключевая презентация

Главный доклад компании Apple в рамках WWDC 2025 состоится 9 июня в 20:00 по Киеву. Мероприятие будет транслироваться в реальном времени на официальном сайте Apple, а также на YouTube-канале компании. В фокусе будет развитие Apple Intelligence – функционала искусственного интеллекта, который пока не смог полностью оправдать высокие ожидания, пишет 24 Канал.

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Именно эта презентация может стать моментом, когда компания объяснит свое видение и покажет, почему предыдущее разочарование не является определяющим.

Среди прочего:

Ожидается, что Apple представит ряд анонсов, связанных с macOS, iOS, iPadOS и другими системами, в частности те, выходящие за пределы искусственного интеллекта.

Одним из способов обновления экосистемы может стать полная перестройка интерфейсов всех ОС с учетом единой стилистики, вдохновленной visionOS – с большей простотой, единством и удобством, а также "стеклянным" дизайном.

Согласно утечкам, iPad также получит новые подходы к многозадачности и управлению окнами, чтобы лучше соответствовать принципам десктопного опыта Mac.

В списке потенциальных новинок также значатся усовершенствованное управление батареей и "виртуальный тренер по здоровью" – новая функция, которая может повысить привлекательность экосистемы без прямой привязки к Apple Intelligence.

Среди других вероятных изменений – унификация названий операционных систем Apple по принципу следующего года. Это может привести к появлению iOS 26 вместо ожидаемой iOS 19, что потенциально сделает брендирование всех систем (от visionOS до iPadOS) более логичным и последовательным.

На постере WWDC компания использовала слоган "Sleek peek". Его значение до сих пор вызывает дискуссии. Очевидно, что это игра слов, где компания переделала понятие "sneak peek", которое означает возможность увидеть что-то, например фильм, продукт или событие, до официального выхода или презентации. Это быстрый, часто эксклюзивный или неофициальный взгляд, чтобы создать ожидание и ажиотаж. В случае сериалов это означает демонстрацию короткого отрывка. Саму фразу "sleek peek" можно перевести как "стильный взгляд" или "элегантный взгляд".

После основной презентации Apple проведет ряд онлайн-сессий для разработчиков, в рамках которых будут глубже представлены новые функции и инструменты.

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