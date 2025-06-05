Ключова презентація

Головна доповідь компанії Apple у рамках WWDC 2025 відбудеться 9 червня о 20:00 за Києвом. Захід транслюватиметься в реальному часі на офіційному сайті Apple, а також на YouTube-каналі компанії. У фокусі буде розвиток Apple Intelligence – функціоналу штучного інтелекту, який поки що не зміг повністю виправдати високі очікування, пише 24 Канал.

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Саме ця презентація може стати моментом, коли компанія пояснить своє бачення й покаже, чому попереднє розчарування не є визначальним.

Серед іншого:

Очікується, що Apple представить низку анонсів, пов’язаних із macOS, iOS, iPadOS та іншими системами, зокрема ті, що виходять за межі штучного інтелекту.

Одним зі способів оновлення екосистеми може стати повна перебудова інтерфейсів усіх ОС із урахуванням єдиної стилістики, натхненної visionOS – з більшою простотою, єдністю та зручністю, а також "скляним" дизайном.

Згідно з витоками, iPad також отримає нові підходи до багатозадачності й керування вікнами, щоб краще відповідати засадам десктопного досвіду Mac.

У списку потенційних новинок також значаться вдосконалене керування батареєю та "віртуальний тренер зі здоров’я" – нова функція, яка може підвищити привабливість екосистеми без прямої прив’язки до Apple Intelligence.

Серед інших ймовірних змін – уніфікація назв операційних систем Apple за принципом наступного року. Це може призвести до появи iOS 26 замість очікуваної iOS 19, що потенційно зробить брендування всіх систем (від visionOS до iPadOS) більш логічним і послідовним.

На постері WWDC компанія використала слоган "Sleek peek". Його значення досі викликає дискусії. Очевидно, що це гра слів, де компанія переробила поняття "sneak peek", яке означає можливість побачити щось, наприклад фільм, продукт або подію, до офіційного виходу або презентації. Це швидкий, часто ексклюзивний або неофіційний погляд, щоб створити очікування та ажіотаж. У випадку серіалів це означає демонстрацію короткого уривка. Саму фразу "sleek peek" можна перекласти як "стильний погляд" або "елегантний погляд".

Після основної презентації Apple проведе низку онлайн-сесій для розробників, у рамках яких будуть глибше представлені нові функції та інструменти.

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