Очікується, що під час основної доповіді Apple анонсує iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19, visionOS 3 та інші оновлення програмного забезпечення, а також нові функції Apple Intelligence. У деякі роки на WWDC також відбуваються анонси апаратного забезпечення, але поки що немає чуток про нові пристрої, які будуть представлені на цьогорічній конференції, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors. Далі підсумовуємо ключові чутки про iOS 19.

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Новий дизайн з плаваючою панеллю вкладок

Очікується, що в iOS 19 буде представлено новий дизайн, який нагадуватиме операційну систему visionOS на гарнітурі Apple Vision Pro з її "скляним" стилем у вигляді матових напівпрозорих вікон, меню, кнопок та іншого. Зміни в дизайні будуть найбільшими з часів iOS 7.



Ця художня візуалізація показує, яким може бути дизайн iOS 19 / Рендер MacRumors

За словами Джона Проссера з Front Page Tech, у нижній частині деяких вбудованих додатків Apple з'явиться нова плаваюча панель вкладок.



Плаваюча панель у "скляному" стилі / Фото FPT

Це також передбачає ледь помітні світлові ефекти, такі як легкий блиск деяких елементів інтерфейсу під час руху iPhone. Наприклад, елементи керування ліхтариком і камерою на екрані блокування, як повідомляється, мають скляний блиск, який мерехтить під час руху. Крім того, очікуються більш заокруглені кнопки з можливістю їхнього розширення (імовірно, це буде схоже на те, що нам показали в новому Android). Також є припущення про круглі значки програм.

Зміни в дизайні повинні поширитися на iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 і tvOS 19.

Stage Manager для iPhone

Інсайдер Majin Bu у квітні стверджував, що iOS 19 забезпечить підтримку принаймні обмеженої версії Stage Manager на моделях iPhone з портом USB-C. У своєму блозі з посиланням на джерела він повідомив, що при підключенні iPhone з портом USB-C до зовнішнього дисплея користувачі зможуть скористатися перевагами інтерфейсу, схожого на Stage Manager, з декількома програмами, відкритими одночасно на екрані. Однак, за його словами, може бути більше обмежень у порівнянні з Stage Manager на iPad.

Моделі iPhone з портом USB-C включають всі моделі iPhone 15 і новіші. iPhone з портами Lightning і USB-C вже можна підключати до зовнішніх дисплеїв, але тільки для базового віддзеркалення екрана.

Новий режим роботи акумулятора

За словами Марка Гурмана, iOS 19 включатиме новий режим управління акумулятором на основі штучного інтелекту для всіх моделей iPhone, сумісних з оновленням програмного забезпечення. За його словами, ця функція "аналізуватиме, як людина використовує свій пристрій, і вноситиме корективи для економії енергії", прокладаючи шлях до більш тривалої роботи акумулятора.

Наскрізне шифрування для RCS-повідомлень

У березні Apple заявила, що планує додати підтримку наскрізного шифрування RCS-повідомлень у додаток "Повідомлення" в майбутніх оновленнях програмного забезпечення iOS, iPadOS, macOS і watchOS. Це, швидше за все, означає відповідні оновлення для iOS 19, macOS 16 та інших ОС.

RCS – це повідомлення, які надсилаються між різними операційними системами та програмами. Простіше кажучи, ви можете надіслати щось зі свого iPhone-додатка "Повідомлення" на Google Messages, або написати з Telegram у WhatsApp.

Обіцянка Apple наскрізного шифрування для RCS-повідомлень опосередковано підтверджує, що компанія перейде на специфікацію RCS Universal Profile 3.0, яка також включає кілька поліпшень, подібних до iMessage, які спочатку були представлені у версії 2.7 цієї специфікації. iOS 18 підтримує RCS Universal Profile 2.4.

Ось п'ять нових можливостей, які слід очікувати в розмовах RCS в iOS 19:

Наскрізне шифрування, яке не дозволить Apple або будь-якій іншій третій стороні читати повідомлення та вкладення під час передачі між пристроями.

Відповіді In-line.

Редагування повідомлень.

Скасування відправки повідомлень.

Повноцінна підтримка Tapback для RCS-повідомлень, що гарантує, що вони завжди будуть працювати.

Звичайні розмови між двома iMessage підтримують наскрізне шифрування за замовчуванням, починаючи з iOS 5. Крім того, iMessage підтримує відповіді In-line, починаючи з iOS 14, а опції редагування та відсилання iMessages з'явилися в iOS 16.

Apple не вказала, в якій версії iOS буде оновлено RCS, але iOS 19 або наступні оновлення, такі як iOS 19.1 або iOS 19.2, здаються надійним варіантом.

Нові функції доступності

Раніше цього місяця Apple анонсувала нові функції доступності, які, як очікується, дебютують в iOS 19 та інших оновленнях програмного забезпечення.

Огляд деяких нових функцій:

Етикетки доступності в App Store, які підкреслюватимуть функції доступності в додатках та іграх.

Apple розширює додаток "Лупа" на Mac, дозволяючи користувачам підключати iPhone або USB-камеру для збільшення і читання тексту на об'єктах навколо.

Сигнали руху автомобіля розширюються на Mac, щоб зменшити прояви нудоти в транспортному засобі.

Новий загальносистемний інструмент "Доступне читання" на iPhone, iPad, Mac і Apple Vision Pro полегшить читання тексту користувачам з поганим зором або дислексією. Ця функція надасть користувачам нові способи налаштування тексту і зосередження на вмісті, який вони хочуть прочитати, з широкими можливостями вибору шрифту, кольору й інтервалів.

"Живі підписи" з'являться в Apple Watch, що дозволить користувачам читати транскрипцію того, що чує їхній iPhone, на своєму зап'ясті.

Покращена функція Zoom на Apple Vision Pro дозволить користувачам збільшувати все, що знаходиться в полі зору, включаючи навколишнє середовище, за допомогою основної камери пристрою.

Braille Access перетворить iPhone, iPad, Mac і Apple Vision Pro на повнофункціональний блокнот зі шрифтом Брайля.

Personal Voice стане швидшим і простішим у використанні завдяки вдосконаленню машинного навчання та штучного інтелекту на пристрої. Apple заявляє, що функція зможе створювати більш плавну, природну копію вашого голосу менш ніж за хвилину, використовуючи лише 10 записаних фраз.

CarPlay підтримуватиме опцію "Великий текст", а функція розпізнавання звуку зможе розпізнавати плач дитини та сирени, що проїжджають повз.

Живий переклад з AirPods

Принаймні деякі моделі AirPods отримають нову функцію живого перекладу разом з iOS 19 та супутнім оновленням прошивки, повідомляє Марк Гурман. Можливість буде працювати так: якщо англомовна людина чує, як хтось розмовляє іспанською, iPhone перекладатиме мову й передаватиме її на AirPods англійською мовою. Слова англомовного співрозмовника будуть перекладені на іспанську й відтворені через iPhone. Google вже пропонує подібну функцію Live Translate.

Гурман також сказав, що iOS 19 матиме розширені можливості перекладу, що, ймовірно, означає, що додаток Apple Translate буде вдосконалено.