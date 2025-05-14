Новий дизайн Android 16

За допомогою Material 3 Expressive Google хоче додати емоцій в інтерфейс, роблячи його більш привабливим і простим у використанні. Компанія рекламує природні, "пружні" анімації. Наприклад, закриваючи сповіщення, ви відчуєте "приємний вібровідгук", тоді як інші сповіщення поруч із ним "тонко реагуватимуть на ваше перетягування" ледь помітними рухами, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Інші приклади включають "закриття програми на екрані нещодавніх програм, посмикування повзунка гучності або поява тіней на сповіщенні, яке ви змахуєте його з екрана.

Розмиття фону на панелі швидких налаштувань і сповіщень, а також багатозадачність Recents додає відчуття глибини і зберігає контекст при навігації пристроєм. Оновлена мова дизайну включає нові адаптивні компоненти, "підкреслену" типографіку та "оновлені динамічні кольорові теми".

Зміни починаються на екрані блокування, де Google перемістив деякі елементи. Наприклад, коли у вас є сповіщення, день/дата і погода тепер з'являються праворуч від кутового годинника. В іншому випадку вони з'являються під повним часом трохи вище кола відбитків пальців.

Live Updates показуватиме сповіщення від додатків доставки, поїздок та навігації на екрані блокування та на постійно увімкненому дисплеї (AOD) – усе в реальному часі. Коли телефон розблоковано, ви можете натиснути на піктограму "Живі оновлення" поруч із часом, щоб показати повне сповіщення, і воно з'явиться першим у сповіщеннях.

У рядку стану з'явилися нові іконки. На головному екрані програма At a Glance стала трохи компактнішою. Додали нові ефекти розмиття фону, більше налаштувань сповіщень, нові кнопки швидкого керування, можливість змінювати розміри плиток, що дозволяє вмістити більше дій. Якщо ви активуєте якусь із функцій на панелі швидких налаштувань (панель, яка висувається зверху, коли ви проводите пальцем зверху вниз), кнопка перетворюються з округлої на більш прямокутну.



Деякі елементи нового дизайну / Фото Google

Не всім подобається новий Android

Коли минулого тижня з'явилися перші витоки цього дизайну, користувачі бурхливо відреагували на них. У коментарях оновлення широко описували як непривабливі, надто спрощені й дитячі. Хтось заявив, що це схоже на "дизайн покоління зумерів" і що це "видання для дитячого садка". При цьому люди запитували, чи буде "версія для дорослих без усіх цих надмірно заокруглених кутів і дурних шрифтів". Врешті, ті, кому оновлення не сподобалися, кажуть, що Google "вдалося зробити його ще гіршим, ніж поточний Material дизайн".

Попри ці ранні критичні відгуки, Google заявив, що все це було розроблено на основі тривалих і детальних досліджень, у яких взяли участь тисячі людей. На основі їхніх відгуків і було сформовано Material 3 Expressive з метою покращити доступ до ключової інформації.

Використання Material 3 Expressive призвело до того, що тестові групи на 32% частіше відчували, що користуються "крутим" продуктом.

На 34% підвищилося відчуття сучасності.

Ще на 30% збільшилося відчуття новизни, сміливості й "бунтарства" дизайну.

Тобто, дизайн не лише функціональний, а й формує емоційний зв’язок між користувачем і продуктом.

Коли чекати

Цей редизайн Material 3 Expressive з'явиться в Android 16 пізніше цього року, починаючи з Pixel. Material 3 Expressive також почне з'являтися в додатках Google, з оновленим Google Keep і новими віджетами Gemini, що належать до цієї нової мови дизайну. Google запевняє: все залишиться продуктивним, а оновлення не вплинуть на час автономної роботи вашого смартфона.

Короткий тизер усіх головних оновлень дизайну: відео