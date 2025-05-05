Першим про появу цієї можливості повідомив журналіст і експерт з Android Мішаал Рахман з Android Authority, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Дурні" телефони – порятунок в епоху цифрової перевантаженості, але чи проживуть вони до 2030

Йому вдалося вручну активувати режим робочого столу через налаштування для розробників на смартфоні Google Pixel 8 Pro з останньою бета-версією Android 16. Після підключення до сумісного монітора система автоматично завантажила інтерфейс, схожий на традиційні десктопні операційні системи.

Як зазначає видання The Verge, новий режим зовні та функціонально дуже нагадує Samsung DeX, що вже давно дозволяє власникам пристроїв Galaxy використовувати смартфон як міні-комп’ютер із підключенням до зовнішнього дисплея.

У режимі Desktop Mode статусна панель розміщена у верхній частині екрана та показує інформацію про сигнал, Wi-Fi та інші важливі показники. Унизу розташована панель завдань із закріпленими додатками. Є й аналог меню "Пуск", а праворуч – стандартні кнопки навігації Android.

Додатки відкриваються у віконному режимі, подібному до інтерфейсу планшетної версії Android, проте з додатковими функціями, характерними для десктопів. Наприклад, підтримується можливість прикріплення вікон до лівої або правої частини екрана (snap windows).

Ще рік тому Google тестувала спрощену версію цього режиму, яка дозволяла лише відображення окремих вікон на великому екрані. Однак у березні компанія суттєво оновила функцію, додавши налаштування макета екрана, зокрема можливість налаштовувати розміщення віртуальних моніторів – як у звичайних ПК.

За словами Рахмана, функція може не потрапити до фінального релізу Android 16, очікуваного цієї весни, тож її запуск можуть відкласти до одного з наступних оновлень або навіть до Android 17, реліз якого може відбутися лише у 2026 році.

А тим часом Google Play стрімко втрачає застосунки, але це чудові новини для користувачів. У 2024 році Google не допустила до публікації 2,36 мільйона застосунків і заблокувала понад 158 тисяч акаунтів розробників, які порушували політики платформи.